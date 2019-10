Renê Nascimento realiza exposição em Nova York

Renê Nascimento é natural de Minas Gerais, mas radicou-se em Nova York

Na sexta-feira (18), às 6:30 pm, o artista plástico Renê Nascimento, natural de Minas Gerais, realizará na Biblioteca Brasileiro de Nova York (BEA), sendo um dos temas “Coney Island”. Algumas obras são inspiradas no balneário localizado no Brooklyn (NY), que no início e meados do século 20 atraía inúmeras famílias nova-iorquinas. Nos últimos anos, a região passa por um processo de renascença. Um dos cartões postais da cidade, o lugar ficou conhecido como um importante ponto turístico no início do século 20, além de ser um dos parques mais conhecidos de Nova York. A região também é mostrada no filme “The Warriors” (Os selvagens da Noite), de 1979, dirigido por Walter Hill.

Em 4 de dezembro de 2004, uma associação de vários membros da UBENY (Associação Brasileira de Escritores de Nova York) fundou a Fundação Brasileira para as Artes (BEA). O Fundo surgiu do desejo desses membros da associação de criar uma organização comprometida com a promoção da arte, literatura, tradições culturais e empreendimentos intelectuais e produção brasileiros nos Estados Unidos. Hoje, essa instituição abriga a Biblioteca Brasileira de Nova York, a primeira e única biblioteca do gênero nos Estados Unidos dedicada a obras em língua portuguesa. O catálogo inicial foi estabelecido por meio de doações da Biblioteca Nacional, da Academia Literária Brasileira, de instituições privadas e de doações individuais. Atualmente, a biblioteca abriga mais de 6 mil títulos, além de coleções de periódicos, revistas, CD e DVD.

A Fundação Brasileira para as Artes já recebeu muitos visitantes notáveis, incluindo acadêmicos como Nélida Pinon, José Sarney, Sérgio Rouanet, Ana Maria Machado, Marcos Vilaça, Nelson Pereira dos Santos, o Senador Cristovam Buarque, o cartunista Maurício de Souza e a ilustre escritora, poeta e dramaturga, Maura Yara de Souza.

O local, onde os programas e atividades da BEA são apresentados, é uma doação pessoal da família Coutinho. Atualmente, o instituto não possui nenhum apoio financeiro externo além da anuidade de seus membros, honorários pelos eventos, contribuições de convidados ilustres e patrocínio do Consulado Brasileiro de Nova York.

A BEA fica localizada na 240 East 52nd St., entre as 2ª e 3ª avenidas, em Manhattan (NY).