Renovação de carteira pelo aniversário do portador inicia em 2018

A nova lei entra em vigor no Estado Jardim a partir de 1 de janeiro

Quando os motoristas soprarem as velas de aniversário em 2018, em New Jersey, as celebrações lembrarão a eles que chegou a hora de renovar a carteira de motorista. Em junho, o Governador Chris Christie assinou o projeto de lei que altera as datas do vencimento do documento para coincidir com o dia do aniversário dos seus portadores. Entretanto, ainda há certa confusão entre os motoristas sobre o que acontecerá quando a lei entrar em vigor. Eles devem renovar o documento antigo no dia do aniversário ou na data já impressa nele?

O motivo da mudança é diminuir as filas longas e tempo de espera nas filiais do Departamento de Veículos Auto Motores (DMV), que ocorrem tipicamente no início ou final do mês quando os motoristas percebem que o documento está para vencer. A ideia surgiu no último verão depois que o DMV recebeu reclamações pelas filas longas e pelo tempo de espera, que em alguns casos chegava a várias horas.

Agora que a mudança de data de vencimento é a lei, a pergunta feita por um leitor cuja carteira vence em janeiro de 2018. Ele questionou se deveria renovar a carteira em janeiro ou no aniversário dele em julho de 2018.

A resposta simples do DMV é que basta seguir a data de vencimento impressa no documento. A maioria dos motoristas possui carteiras de motoristas para conduzir veículos de passeio, cujo documento vence a cada 4 anos. A lei entra em vigor em 1 de janeiro de 2018, portanto, demorará 4 anos para os documentos com datas de vencimento antigas serem substituídos com carteiras que vençam no dia do aniversário do motorista.

Depois que os motoristas renovam os documentos tendo como base a data de vencimento do documento atual, as novas carteiras vencerão em 4 anos nas datas dos respectivos aniversários, informaram os representantes do DMV. O mesmo se aplica para as cédulas de identificação emitidas pelo órgão.

Então, no caso do leitor inicial, quando ele renovar a carteira em janeiro de 2018, o novo documento vencerá na data do aniversário dele daqui a 4 anos.