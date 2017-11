Republicano “caçador de gays” é flagrado com outro homem

O Deputado Wes Goodman, de Ohio, deixou o cargo após ser confrontado pelo porta-voz da Câmara Estadual

Na terça-feira (14), Deputado Estadual Wes Goodman, de Ohio, deixou o cargo após os membros da Câmara dos Deputados o confrontarem sobre rumores de que ele havia sido flagrado fazendo sexo com outro homem no local de trabalho. O Porta-Voz Cliff Rosenberger tomou conhecimento dos rumores envolvendo o representante do Distrito de Cardington, o confrontou e ele confirmou ser verdade.

O ocorrido não envolveu nenhum funcionário do governo estadual ou legislador e ninguém apresentou queixa, disse Brad Miller, porta-voz de Rosenberger.

Goodman, de 33 anos, foi eleito em 2016, após ter trabalhado no Conservative Action Project, uma rede que conecta organizações e pessoas com valores consistentes com o movimento conservador. Ele apoiou-se messes valores conservadores para divulgar a própria imagem.

“Valores familiares, saudáveis e vibrantes são a fonte do passado brilhante de Ohio e a base para o futuro de sucesso do estado”, segundo postagem no website de campanha de Goodman. “Os ideais de pais e mães amorosos, um casamento natural (heterossexual) e compromissado e uma comunidade zelosa valem ser almejados e protegidos”.

Segundo o Newsweek, há poucos meses, uma pessoa flagrou Goodman em seu escritório em Columbus (OH) tendo relação sexual consensual com outro homem, que não era funcionário do Estado. Essa pessoa relatou o caso a Rosenberger que, então, decidiu conversar com o Deputado. Após a conversa, Wes, que é casado, pediu imediatamente demissão do cargo por “conduta inapropriada”.

Goodman, que se autodenominava “a consciência do movimento conservador”, foi eleito ao “Hall da Vergonha”, em 2014, pelo maior grupo de defesa dos direitos dos gays, o Human Rights Watch, depois que ele fez campanha contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo em Washington-DC. Ao longo da carreira política, ele sempre defendeu o “casamento natural” (heterossexual) e o perfil dele no Twitter o descreve como “Cristão. Americano. Conservador. Esposo de @Beth1027”.