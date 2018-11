Reta final do Brasileirão no PFC!

Faltam apenas 6 rodadas para o fim do Brasileirão e as próximas rodadas prometem definir o futuro de alguns clubes!

No sábado, o Flamengo encara o Botafogo no Engenhão. A 6 pontos do líder, o rubro-negro precisa vencer para continuar sonhando com o título. A diretoria do Botafogo decidiu manter a promoção de ingressos a partir de R$ 2,50, preço que não se aplica à torcida visitante (Flamengo).

No domingo, o Grêmio recebe o Vasco na Arena Grêmio. O cruz-maltino briga para se afastar da chamada “zona de desconforto”.

Na sequência, o Fluminense enfrenta o Sport no Maracanã. O tricolor carioca, que disputa a semi-final da Sul Americana, está no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. Vindo de 3 vitórias consecutivas, o Sport ainda briga na parte de baixo da tabela.

Segunda-feira é a vez de Santos e Chapecoense no Pacaembu. O alvinegro luta por uma classificação à Libertadores, enquanto a Chape tentar evitar o rebaixamento.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira para encarar nada menos do que o líder isolado, Palmeiras. A torcida alvi-verde já faz as contas para a conquista do título nacional.

Na quinta, três grandes jogos no PFC: Flamengo e Santos no Maracanã iniciam os confrontos do dia. Em seguida, São Paulo e Grêmio medem forças no Morumbi e, encerrando os destaques, o Inter pega o América-MG, que luta desesperadamente contra a degola.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 9 a 15 de novembro (horários de Brasília).