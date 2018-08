Returno do Brasileirão começa com tudo no PFC

A 2ª fase do Campeonato Brasileiro já começou e o PFC transmite todas as emoções para ninguém perder nenhum lance!

O final de semana começa agitado com Santos e Bahia no sábado, dia 25/08. A bola rola na Vila Belmiro às 15h40.

Na sequência, às 18h40, o Corinthians pega o lanterna Paraná na Arena Corinthians.

Cruzeiro e Fluminense fecham o dia às 21h no Mineirão. Priorizando as competições de mata-mata da Copa do Brasil e Libertadores, o clube celeste acabou fazendo um primeiro turno irregular no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vive expectativa de renovação do lateral Gilberto, emprestado pela Fiorentina-ITA. Outro jogador-chave no time tricolor é o atacante Pedro, que recentemente teve proposta de 15 milhões de euros do Monterrey-Mex, recusada pelo Flu.

No domingo, dia 26/08, o São Paulo, virtual campeão do primeiro turno, recebe o fragilizado Ceará no Morumbi. Após 6 meses de suspensão por doping, Pedro Ken volta a integrar o time do Vozão e estará à disposição do treinador Lisca.

Logo depois, a bola rola às 15h40 para América Mineiro e Flamengo, no Independência. O Flamengo vive o dilema de poupar jogadores devido à disputa de três competições simultâneas.

Vasco e Chapecoense encerram o final de semana com partida em São Januário, às 18h. O cruz-maltino volta a campo na quarta-feira, dia 29/08, para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Os times disputam os três pontos às 18h.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 24 a 30 de agosto (horários de Brasília).