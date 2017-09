Returno do Brasileirão e decisão da Primeira Liga no PFC

Nesta semana os assinantes do PFC acompanham os jogos eletrizantes do Campeonato Brasileiro e também a finalíssima da Primeira Liga

A partida entre Figueirense e Paraná abre a rodada da semana, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times duelam em situações opostas: o primeiro luta para escapar da zona do rebaixamento enquanto o segundo tenta somar pontos para alcançar a liderança. O jogo acontece na sexta, dia 29, às 18h55min.

Pela Série A, em jogo de meio de tabela, o Vasco recebe a Chapecoense em São Januário, sábado, dia 30, às 16h00. Às 19h00, os holofotes estarão voltados para o clássico Palmeiras e Santos. Com o campeonato ainda em aberto, os dois times seguem querendo alcançar o líder isolado Corinthians. A Arena Palmeiras é fator importante para os palmeirenses, no entanto, o Peixe tem 100% de aproveitamento em clássicos sob o comando de Levir Culpi.

No dia 1º de outubro, às 11h00, teremos América-MG e Oeste, pela série B. O Coelho tenta tirar a liderança do Internacional.

Pela Série A, o Atlético Paranaense tenta se aproveitar da má fase do Atlético Mineiro, na Arena da Baixada, às 18h00, enquanto o Galo tenta espantar a crise – agora sob o comando do experiente Oswaldo de Oliveira.

Virada a página da Copa do Brasil, o Flamengo volta a campo para enfrentar a Ponte Preta, dia 2, às 19h00, no estádio Moises Lucarelli.

Na quarta, dia 4, a Primeira Liga chega ao fim com a disputa entre Londrina e Atlético Mineiro. A grande decisão acontece em Londrina, às 21h00, no Estádio do Café. O clube paranaense será o mandante por ter feito melhor campanha na competição.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 29 de setembro a 6 de outubro (horários de Brasília).

PFC – JOGOS AO VIVO

29 de setembro a 6 de outubro/2017