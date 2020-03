Reuniões públicas debaterão aumento de pedágio em NJ

Os comentários serão ouvidos em 3 reuniões públicas realizadas na quarta-feira (18)

Semana que vem, os motoristas em New Jersey terão 3 oportunidades de dizer aos representantes do New Jersey Turnpike o que eles pensam sobre a proposta de aumento do valor do pedágio. A proposta de aumento poderá elevar o pedágio na Turpinke para a média de US$ 1.25 na Parkway em US$ 0.30. Os detalhes foram finalmente revelados do processo que começou em 25 de fevereiro, quando comissários do NJ Turnpike Authority votaram a favor da realização de reuniões públicas, mas não informaram quanto os motoristas pagarão de aumento.

O comunicado legal no website do Authority não informou os detalhes que os motoristas queriam saber, como o valor, tarifas do E-ZPass e quanto os veículos que não transportam passageiros pagarão. O aviso somente informa que o pedágio aumentaria em US$ 1.25 pela “viagem padrão” e US$ 0.30 na Parkway para veículos de passageiros.

Uma organização que representa os motoristas disse que a proposta carecia de detalhes e, portanto, sugeriu que o Authority desacelerasse o processo.

“Por que tanta pressa? Reuniões públicas em menos de um mês sem nenhuma informação detalhada disponível?” Disse Steve Carrellas, diretor da Associação Nacional dos Motoristas de New Jersey (NMANJ). “O NJTPA está agindo como o PANYNJ antes de eles começarem a agir com mais transparência”.

Os comentários serão ouvidos em 3 reuniões públicas realizadas na semana que vem. As duas primeiras ocorrerão da 1:00 pm às 3:00 pm, quarta-feira (18), no NJ Turnpike Headquarters, na 1 Turnpike Plaza, em Woodbridge, e de 6:00 pm às 8:00 pm no Camden County College Dennis Flyer Memorial Theater, Lincoln Hall Jefferson Drive, em Sicklerville.