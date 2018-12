Réveillon 2019 do Delícias de Minas será no The Avenue A Club

O clube tem em exibição uma fabulosa coleção de carros e motocicletas, além do espaço elegante para até 600 pessoas

Os brasileiros, e outros presentes, ao Réveillon 2019 organizado pelo restaurante Delícias de Minas curtirão a passagem do ano com o pé direito. Buscando oferecer um espaço maior e de vanguarda aos clientes, a organização do tradicional evento informou que ele acontecerá novamente nas instalações do The Avenue A Club; uma mistura de salão de eventos e museu automobilístico no bairro do Ironbound, em Newark.

Esse ano, entre as atrações estão Rodrigo Costa, André Neves & Banda Delícias de Minas, DJ Valber Araújo e DJ Bebel Viana, além de convidados especiais. As portas do Avenue A Club abrirão às 9:00 pm, na segunda-feira (31). Os ingressos incluem bufê com entrada, jantar, sobremesa e café da manhã. O bar aberto incluirá cerveja, refrigerante, uísque, vodca, Malibu e sangria. Vale frisar que o traje é esporte fino.

“Incríveis” e “espetaculares” são as palavras mais utilizadas pelos visitantes, após admirarem a originalidade do prédio que abriga o The Avenue A Club, que já foi antes uma estação do Corpo de Bombeiros, um depósito um fabricante de ferramentas e peças para máquinas de elevadores. Três anos de restauração transformaram as instalações centenárias num espaço impressionante para a realização de eventos. Embora não seja tecnicamente um edifício ou monumento histórico, os proprietários atuais o trataram como tal, portanto, mantiveram toda a alvenaria e estrutura original durante a restauração. Qualquer estrutura adicionada ou construída replicou o design exato do período.

Localizado no bairro do Ironbound (East Ward), na Avenue A, o prédio oferece configurações de sala versáteis, incluindo um salão de charutos e um terraço para os convidados desfrutarem. Além disso, as instalações oferecem tecnologia de entretenimento de ponta, serviços de produção adicionais e uma entrada interna de carga e descarga de mercadorias que as tornam ainda mais práticas e especiais.

“O espaço cabe entre 600 e 700 pessoas e todos os veículos que estão em exibição permanente serão retirados para liberar o espaço para o Réveillon”, adiantou Wendel Corrêa, proprietário do Delícias de Minas.

Na mesma noite, o Delícias de Minas Bar & Restaurante, na 168 McWhorter St., também no Ironbound, estará atendendo a clientela normalmente.

“Haverá um coquetel monumental com todo tipo de comida brasileira possível, mesa de frutas e café da manhã”, detalhou Correia. “Nós mudamos de local devido ao aumento muito grande de pessoas, então, precisávamos de um lugar maior. O prédio é muito bonito e tem dois ambientes”.

O local foi inspirado nos entusiastas por automóveis e é ideal para relaxar, fazer contatos, fechar negócios ou passar a noite com os amigos. O museu de carros é único em diversos aspectos, como na exibição de automóveis e a parceria com a “Signature Series Cars” e a “Arena Motors”, cujo acervo é exposto no interior do prédio centenário. O The Avenue Clube A, também conhecido como o “Museu dos Carros”, fica localizado no 58 Avenue A, em Newark. O estabelecimento possui estacionamento próprio.

Informações e aquisição de ingressos podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920 ou online no website: www.eventbrite.com