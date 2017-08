Rick & Giovani farão show no Delícias de Minas

O final de semana no restaurante terá a dupla sertaneja e o sambista Jorge Aragão

O fim de semana será em dose dupla no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. Na sexta-feira (11), a dupla Rick & Giovani se apresentará no local e, sábado (12), será a vez do sambista Jorge Aragão.

Rick & Renner se separaram, Gian & Giovani também, então, ocorreu o surgimento de uma nova dupla no cenário musical sertanejo: Rick & Giovani. O anúncio foi feito no início do ano e pagou os fãs de surpresa.

A ideia da nova parceria aconteceu durante uma apresentação na TV Aparecida, na cidade de Aparecida (SP), em que Rick compartilhou o palco com Giovani cantando juntos “Roupa de Lua de Mel”, de autoria de Gian & Giovani. A reação entusiasmada do público foi o prenúncio de que a união poderia dar certo. No palco, os dois cantores vão se intercalar na voz principal, já que tradicionalmente nenhum deles fazia a segunda voz nas duplas antigas.

Tanto Rick quanto Giovani se dissociaram de seus antigos parceiros devido a problemas de relacionamento. O primeiro foi Giovani, que rompeu com Gian em outubro de 2014, após ter sido agredido pelo irmão, dentro do ônibus da dupla, em julho do mesmo ano. Pouco depois, em janeiro de 2015, Rick anunciou que estava se separando de Renner. Eles já haviam rompido no passado, mas o projeto foi retomado. A gota d’água para o fim da dupla foi a detenção de Renner por dirigir embriagado.

Em março desse ano, um vídeo da nova dupla foi divulgado nas redes sociais, bem como a foto na qual eles aparecem registrando uma nova música. “´Tudo que eu tenho´.

“Fiz essa canção especialmente para esse momento”, comentou Rick, ao divulgar a imagem em estúdio.

Segundo Giani, a nova parceria com Rick deve-se em relação da química que existe entre os dois e o respeito pelos fãs. Eles garantiram que, além de cantar e gravar juntos, ambos manterão as respectivas carreiras solo.

“Podemos fazer melhor juntos o que estávamos fazendo separados, com uma banda afiada e um repertório que mistura o melhor dos dois”, disse ele.

Em maio, a dupla viajou o Brasil com a turnê “Dois Corações”, durante a qual apresentou sucessos de suas parcerias antigas.

O restaurante Delícias de Minas fica na 168 McWhorter St., no bairro do Ironbound, em Newark. Reservas de ingressos e informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920.