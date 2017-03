Rinha de galos acaba em prisões em Newark

Policiais e agentes do NJSPCA apreenderam 45 galos de briga no interior do clube social em Newark, sendo 5 deles mortos

O Departamento de Polícia de Newark anunciou a prisão de 2 indivíduos e a apreensão de quase 50 galos de briga, incluindo 5 animais mortos, de uma rinha, na noite de 25 de fevereiro. Os réus, Noralberto Orengo e William Aviles, proprietário e gerente, respectivamente, do El Cacique Social Club, localizado na 800 North 6th St., na zona norte da cidade.

Na noite de sábado (25), policiais e agentes da Sociedade de Prevenção da Crueldade Contra Animais de New Jersey (NJSPCA) removeram 45 galos de briga, incluindo 5 mortos, encontrados no estabelecimento, informou o Diretor Anthony Ambrose, do Departamento de Segurança Pública de Newark.

Os policiais chegaram ao local às 10 horas da noite, depois de receberem uma denúncia anônima sobre a rinha de galos, detalhou Anthony.

“Os agentes entraram no clube social onde eles testemunharam uma multidão grande assistindo e participando da rinha de galos”, disse ele.

Noralberto e William, ambos de 53 anos e moradores em Newark, foram acusados de envolvimento em jogos ilegais e organizarem brigas entre animais.

Ambrose disse que estabelecimentos desse tipo são geralmente “catalizadores de outra atividade criminosa acontecendo ou que acontecerá”.