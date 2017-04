Risco de falta de mão-de-obra faz fazendeiros apoiarem imigração

Empregadores rurais temem que a política austera da administração Trump impacte negativamente a mão-de-obra indocumentada

A chefe do vinhedo Bethel Heights observa os mais de 100 acres de vinhas que sua equipe de boias-frias mexicanos acabaram de podar. Ela se preocupa com o que acontecerá se a administração Trump continuar o combate aos imigrantes indocumentados. Desde cuidar das plantas e colher as uvas, é necessário habilidade e ética rigorosa para produzir os vinhos pinot noir e chardonnay e os americanos natos simplesmente não estão dispostos a trabalhar tão duro, disse Patrícia Dudley, enquanto a chuva fria encharcava o vinhedo nos morros de Oregon.

“Quem virá aqui e fará esse trabalho quando eles (autoridades) deportarem todos?” Perguntou ela.

A postura radical do Presidente Donald Trump contra os indocumentados tem afetado a agricultura da nação, onde o medo de batidas migratórias prejudicará a Mão-de-obra necessária para plantar, cuidar e colher as produções que alimentam o país. Os plantadores de vegetais e frutas, produtores de leite e derivados e criadores de mudas e vinhedos começaram a pressionar os legisladores em seus estados e em Washington-DC para que eles lidem com a imigração de forma que minimize o prejuízo à sua forma de ganhar a vida. Alguns dos fazendeiros líderes são republicanos que votaram em Trump e agora estão divididos; querendo o aumento da segurança na fronteira e clemência para os trabalhadores que não são criminosos perigosos. Os fazendeiros utilizam o maior número de mão-de-obra que qualquer outra atividade comercial nos EUA, segundo o estudo o Pew Research Center.

Os imigrantes que trabalham ilegalmente no país totalizam cerca de 46% dos aproximados 800 mil bóias-frias nos últimos anos, conforme a análise da Associated Press de dados dos departamentos de Trabalho e Agricultura. A aceleração das deportações poderá acarretar “implicações econômicas significativas”, conforme um estudo do Departamento de Agricultura de 2012. Caso a mão-de-obra não autorizada nos EUA encolha 40%, por exemplo, a produção de vegetais cairia mais de 4%, revelou a pesquisa. A Federação das Fazendas Americanas (AFBF) disse que o endurecimento da política migratória elevaria o preço dos alimentos para entre 5% a 6% devido à queda na produção e os custos maiores com a mão-de-obra que os fazendeiros enfrentariam.

Além da proposta de construção de um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México, Trump quer contratar mais 10 mil agentes do Departamento de Imigração (ICE), além de planejar ser mais agressivo que a administração Obama na deportação de imigrantes. Os agentes do ICE já prenderam centenas de imigrantes desde que Trump assumiu o poder, a comparação com a administração Obama ainda é motivo de debate.

Os trabalhadore no campo estão os detidos, com diaristas colhedores de maçã presos no interior de Nova York e guatemaltecos parados em Oregon quando estava a caminho de uma floresta para pegar uma planta utilizada em arranjos florais. Não parece que tais prisões tenham influenciado a mão-de-obra na agricultura, ainda. Alguns trabalhadores em Oregon estão saindo para o trabalho a 1:00 am e evitando as lojas que sacam cheques nos dias de pagamento. Os fazendeiros também temem perder a mão-de-obra.

“Eles dizem, ‘Não saiam, não se embriaguem, não façam nada ilegal’ porque eles também precisam de nós. Eles estão com medo também”, disse Moses Maldonado, indocumentado nos EUA que tem trabalhado há quase 4 décadas colhendo uvas e outras frutas em Oregon.