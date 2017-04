Roberto Lima lança “Papoulas de Kandahar” em Newark

A obra será lançada na Europa, África, Ásia, diversas capitais brasileiras e terminará em Governador Valadares (MG), cidade onde o jornalista cresceu

Na sexta-feira (21), às 7:00 pm, o jornalista e cronista Roberto Lima lançará na galeria Shiman’s, no coração do bairro do Ironbound, em Newark, o livro “Papoulas de Kandahar”; uma coletânea de contos e crônicas recentes e acumulados ao longo da carreira. Simbolicamente, o evento acontecerá na cidade onde ele viveu ao imigrar aos Estados Unidos há mais de três décadas. Posteriormente, a obra será lançada na Europa, África, Ásia, diversas capitais brasileiras e terminará em Governador Valadares (MG), cidade onde ele cresceu e viveu até imigrar para os EUA em meados da década de 80.

Ainda no Brasil, o livro será lançado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, entre outros.

O lançamento tem o apoio do Vereador Augusto Amador, também autor de diversos livros e participante do grupo lusófono ProVerbo, que se reúne no Sport Club Português, e representante do Ironbound. Também já garantiram presença artistas, comerciantes, empresários, profissionais da mídia e outras personalidades locais.

Ao longo da carreira paralela ao jornalismo, Lima publicou dois livros com o o poeta e professor universitário Bispo Filho, amigo de adolescência em Governador Valadares: “Colosso Ciclone” (Poesia – 1982), “Meninos de São Raimundo” (Poesia e Prosa – 2013), obra vencedora do Press Award 2014 na categoria Literatura; e o trabalho-solo “Tango Fantasma” (Poesia – 1988). Atualmente, ele também escreve crônicas semanais no Brazilian Voice Newspaper, jornal que ele fundou há quase três décadas na Costa Leste dos Estados Unidos.

A noite de autógrafos de Papoulas de Kandahar acontecerá durante coquetel na galeria de arte Shiman’s (113 Monroe St., no Ironbound, em Newark). Entrada franca. Informações pelo tel.: (973) 491-6200.