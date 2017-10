Rodada com grandes jogos pelo campeonato brasileiro

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro têm início no sábado, dia 21, às 17h00, com a partida entre Vasco e Coritiba. Para o meio-campista Nenê, o Vasco precisa focar na parte de cima da tabela e buscar a classificação para a Libertadores.

Ainda no sábado, América-MG e Paraná se enfrentam às 19h00, no Estádio Independência. O Coelho e o Paraná ocupam a segunda e terceira colocações, respectivamente, atrás somente do líder Internacional.

No dia 22 o PFC transmite a finalíssima da Liga Paulista de Futsal entre Sorocaba, do craque Falcão, e Corinthians, às 12h30, na Arena Sorocaba.

O Campeonato Brasileiro retorna no domingo, dia 22, às 17h00, com a partida entre Grêmio e Palmeiras, na Arena Grêmio. O tricolor gaúcho, vice-líder da competição, precisa vencer para continuar sonhando com o título. No entanto, o Palmeiras está logo atrás, em 4º lugar, e não deve facilitar a partida.

Chapecoense e Fluminense, do artilheiro Henrique Dourado, fecham os confrontos do final de semana, às 19h00, direto da Arena Condá.

Encerrando a 30ª rodada, o Botafogo recebe o líder Corinthians na segunda, dia 23, às 19h00. Em 6ª lugar, o Glorioso segue na busca pelo G-4 da competição, e precisa se recuperar da derrota contra o Vasco. Já o Timão, defende a liderança isolada e tenta ampliar sua vantagem sobre os adversários.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 20 a 27 de outubro. (Horários de Brasília).

PFC – JOGOS AO VIVO

20 a 27 de outubro/2017