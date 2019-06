Rodeio 2019 é sucesso de público em Newark

O evento atraiu milhares de pessoas e seus familiares para celebrarem uma das culturas mais populares do Brasil nos EUA

O maior rodeio brasileiro realizado nos EUA aconteceu pelo segundo ano consecutivo, nos dias 25 e 26 de maio, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). o Circuito de Rodeio Delicias de Minas comemorou em grande estilo o título de maior rodeio brasileiro em touros realizado na América do Norte. Wendel Correia, presidente do Circuito Rodeio e proprietário do restaurante Delícias de Minas em Newark, com sua equipe, prepararam uma festa fantástica nesta última edição. O evento atraiu milhares de pessoas e seus familiares para celebrarem uma das culturas mais populares do Brasil nos EUA.

“Primeiramente, agradeço a Deus, os nossos clientes e colaboradores! Além da Cidade de Newark e o Prefeito Ras Baraka”, disse Correia à equipe de reportagem do BV. “Não gostaria de precisar números, mas calculo que tenham sido milhares de pessoas”.

Durante os dois dias de festa, se apresentaram no sábado (25) as duplas Simone & Simária e Relber & Allan. Já no domingo (26), foi a vez de Lexa e Alex Sensation. Marco Brasil marcou presença e, dessa vez, veio acompanhado de Marco Brasil Filho para participarem dessa grande festa. Além disso, também estiveram presentes Eddy Texas e DJ Magaiver para completar o elenco de atrações.

Outra característica marcante do 2º Rodeio em Newark foi a inexistência de ocorrências policiais, revelando a segurança e o aspecto familiar do evento. “Não tivemos nenhuma ocorrência ou briga. Parabéns à comunidade e ao público pela festa pela festa linda”, relatou Correia.

Em 2019, as atrações foram mescladas, ou seja, o evento contou com a presença de artistas brasileiros e hispânicos, entretanto, o empresário mineiro garantiu que, em 2020, as atrações serão 100% brasileiras.

“Será 100% brasileiro. Nós vamos colocar 2 atrações fortes, ou seja, uma no sábado e outra no domingo. Eles (os artistas) ficaram encantados com a organização e estrutura que nunca viram em Newark. Eles estão dispostos a voltar sempre que forem convidados”, adiantou.

Um dos pontos altos da festa foi a apresentação da dupla Simone & Simária, que agitaram a plateia com os seus principais sucessos. “O show da Simone e Simária foi o ponto da alto da festa. Elas arrasaram na interação com o público; simpatia e humildade, a dupla está de parabéns. Elas são nota mil” Disse Correia.