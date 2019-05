Rodeio Newark 2019 vai agitar a cidade neste fim de semana

O evento acontecerá no final de semana prolongado, no sábado (25) e domingo (26), em Newark

Repetindo o sucesso do 1º evento, o 2º Rodeio Newark trará uma seleção de estrelas vindas diretamente do Brasil para se apresentarem num dos maiores espetáculos do gênero nos EUA. Neste ano, os fãs poderão ver e ouvir ao vivo a dupla Simone & Simaria, Lexa, Darell el Alfa, The Dance Show, Alex Sensation, MC G-15, DJ Camilo, entre outros. Ano passado, o Rodeio Newark foi um enorme sucesso de público.

O palco será montado no amplo terreno na 36 Clover St., no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ). A área foi toda asfaltada para o evento, cercada e revitalizada, onde as várias estruturas (barracas/arquibancadas) serão armadas. O evento acontecerá no final de semana prolongado do feriado nacional de Memorial Day, ou seja, no sábado (25) e domingo (26), permitindo que as pessoas descansem na segunda-feira (27). O feriado também marca o início não oficial do verão, quando as praias são abertas ao público para banho.

Além da cantora Lexa, as irmãs baianas Simone & Simaria são esperadas pelos fãs. Em 1996, aos 14 anos, Simaria foi aprovada nos testes para integrar a banda do cantor Frank Aguiar como backing vocal, sendo que em 1998 foi a vez de Simone também ocupar o posto ao lado da irmã quando completou a maioridade. Paralelamente, em 1 de abril de 2004, as duas lançaram seu primeiro trabalho assinando como dupla, o álbum Nã, Nã, Nim Na Não, pela Atração, porém o projeto acabou ficando sem continuidade. Em 2007, as irmãs deixaram os vocais de apoio de Frank e, depois de um curto período desligadas da carreira musical, entraram na banda Forró do Muído, fazendo parte, junto com o cantor Binha Cardoso, da primeira formação da banda, com o qual lançaram 11 discos de estúdio e quatro ao vivo. Com a banda, elas atingiram um grande reconhecimento, principalmente no Ceará e Rio Grande do Norte, chegando a ganhar o Prêmio Forrozão como Música do Ano, em 2011, maior título do gênero musical no Brasil. Em 2012, as irmãs saíram da banda para focarem na carreira como dupla.

Encerrando 2017 com chave de ouro, Simone & Simaria conquistaram o 1º lugar no ranking da Connectmix com a música “Loka”, feita em parceria com Anitta. Ao todo, foram 773.242 execuções do hit durante o ano, sendo a música mais executada nas rádios de todo Brasil. Em 2018, a dupla realizou um dueto com a italiana Laura Pausini na música “Novo” que será incluída em seu disco Fatti Sentire.

Os ingressos para o 2º Rodeio Newark 2019 podem ser adquiridos online através do website: www.eventbrite.com. Informações: (973) 589-1920.