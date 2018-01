Romney critica suposto comentário migratório de Trump

O ex-governador de Massachusetts não confirmou se concorrerá ao Senado em Utah

O ex-candidato presidencial republicano e potencial candidato ao Senado em Utah criticou o Presidente Donald Trump pelo suposto comentário feito com relação à imigração. Numa mensagem postada no Twitter no dia do aniversário de Martin Luther King Jr., o ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, escreveu: “A pobreza da nação de origem de um possível imigrante é irrelevante tanto quanto a sua raça. O sentimento atribuído ao POTUS é inconsistente com a história da América e antiético aos valores americanos. Talvez, a nossa memória do Dr. King inspire a esperança para a unidade, grandeza e caridade para todos”.

Durante o encontro semana passada com legisladores sobre um possível acordo migratório, Trump teria questionado por que os EUA aceitam imigrantes naturais desses “países de merda”, segundo o Senador Dick Durbon (D-Ill.), que estava presente à reunião.

“Por que nós temos essas pessoas de países de merda vindo aqui?” O Presidente teria dito na tarde de quinta-feira (11), na sala oval. Dois senadores também presentes à reunião negam as alegações de Durbin.

Um antigo conselheiro de Romney, Dan Senor, disse no programa CBS This Morning ser “altamente provável” que ele concorra ao assento no Senado que será vago com a saída do Senador Orrin Hatch (R-Utah). Romney auinda não confirmou nada publicamente, mas depois do comunicado de aposentadoria de Hatch, Mitt mudou o seu endereço no perfil de sua conta no Twitter de “Massachusetts” para “Holladay (UT)”, um subúrbio de Salt Lake City onde ele possui uma casa.