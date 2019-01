“Roomate” é preso por roubar raspadinha de US$ 10 milhões de colega

Após descoberto o golpe, o vencedor real da raspadinha foi informado que o prêmio seria de US$ 10 milhões e não US$ 10 mil

Na terça-feira (8), o Departamento de Polícia de Vacaville informou a prisão de Adul Saosongyang, de 35 anos. Ele é acusado de ter roubado o bilhete lotérico milionário do colega com quem compartilha o apartamento. O ganhador real, o qual as autoridades não divulgaram o nome, comprou a raspadinha de US$ 30 na Lucky Grocery Store, na região de San Francisco Bay (CA), em 20 de dezembro.

Inicialmente pensando que o bilhete valesse US$ 10 mil, o vencedor compartilhou a notícia boa com os “amigos”. Ele alegremente chegou à casa e contou a Saosongyang. A alegria virou tristeza quando ele foi ao Escritório do Distrito Lotérico em Sacramento (CA) para trocar o bilhete pelo prêmio. Ele foi informado que tal bilhete não era o vencedor e, talvez, tivesse até sido adulterado.

Suspeitando que Saosongyang estivesse envolvido, ele alertou a polícia, ao mesmo tempo em que o suspeito estava se preparando para receber o prêmio. Nesse momento, o vencedor real descobriu que, na realidade, o bilhete valia US$ 10 milhões e não US$ 10 mil.

As autoridades lotéricas iniciaram o processo padrão de investigar o bilhete, que inclui o preenchimento de um formulário pelo vencedor. Entretanto, os agentes lotéricos logo perceberam a fraude contataram a polícia local. Um investigador atraiu Saosongyang ao escritório distrital informando-lhe que poderia ir ao local para receber o prêmio, onde ele foi rapidamente preso pela polícia.

O Tenente Chris Polen informou que Adul foi transferido da Penitenciária do Condado de Sacramento para uma instalação menor, na quarta-feira (9). Com relação ao vencedor verdadeiro do bilhete milionário, ele detalhou que estão trabalhando com as autoridades lotéricas para que ele receba o devido prêmio.

“Nós estamos otimistas que ele receberá (o prêmio)”, concluiu Chris.