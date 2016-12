Rumor de tiroteio causa pânico e caos no Jersey Gardens Mall

O Prefeito J. Christian Bollwage postou no Twitter que entre 8 a 10 pessoas sofreram ferimentos leves

Na noite de segunda-feira (26), caos e pânico provocaram confusão no The Mills no centro comercial Jersey Gardens, depois que os compradores confundiram o som de batidas com tiroteio, informou o porta-voz da Prefeitura de Elizabeth. Kelly Martins disse que uma cadeira atirada durante uma briga e o grito errôneo de uma pessoa de que o barulho era um disparo de arma de fogo.

O Prefeito J. Christian Bollwage postou no Twitter que entre 8 a 10 pessoas sofreram ferimentos leves. Ele acrescentou que elas receberam os primeiros socorros no shopping center e levadas aos hospitais locais para avaliação. Especificamente, uma criança de 8 anos de idade sofreu um corte no dedo e outra de 12 anos um ferimento em uma das pernas, disse Martins.

Aproximadamente, às 10:40 da noite, Bollwage postou a mensagem que 4 mulheres iniciaram a briga. Martins detalhou que não ocorreram prisões relacionadas ao incidente.

“Eu estava esperando pela minha pizza e, então, vi um monte de pessoas correndo e procurando abrigo”, disse um adolescente de 14 anos, morador em Belleville, que estava no local. “Todo mundo começou a empurrar para frente”, depois do que ele descreveu como um barulho alto, parecido com um tiro.

Julian Fondacaro, de 19 anos, e seu irmão, de 17 anos, estavam em uma loja da Gap quando o incidente ocorreu. Os funcionários disseram aos irmãos para irem ao fundo da loja, enquanto o portão de segurança era baixado para trancá-los por dentro.

“Nós vimos muitas pessoas correndo e gritando”, disse Fondacaro. “Histeria em massa”.

Um policial do Port Authority desviou o tráfego para longe do shopping center, na entrada da Kapkowski Road. Uma ambulância foi vista deixando o estacionamento.

Bollwage postou no Twitter pouco antes das 7 horas da noite que o shopping center foi fechado e que reabriria na terça-feira (27). O The Mills no Jersey Gardens informou através de um comunicado que houve um “confronto” no local, mas havia acabado.

“A segurança e bem-estar dos nossos visitantes e funcionários são prioridade”, anunciou o comunicado. “Com o andamento das investigações, nós pedimos que as perguntas sejam direcionadas ao Departamento de Polícia de Elizabeth”.

Os ônibus das linhas 40, 111 e 115 da NJ Transit atrasaram 1 hora devido à atividade policial.

O incidente no Jersey Gardens na segunda-feira (26) foi similar aos vários ocorridos em shopping centers nos EUA, incluindo Carolina do Norte, Nova York, Ohio, entre outros estados.