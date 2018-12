Sabor Unido amplia espaço e oferece cardápio variado

A reinauguração ocorrerá no sábado (15) e terá show ao vivo do cantor Marcelo D. Moraes

No sábado (15), das 6:00 pm às 9:00 pm, o restaurante Sabor Unido, no coração do bairro do Ironbound, em Newark, passa a atender a clientela com ambiente mais amplo e instalações novas. O estabelecimento passou por uma reforma geral, incluindo a mudança de posição do balcão principal, oferecendo mais espaço. A reinauguração terá show ao vivo com o cantor Marcelo D. Moraes, que mostrará um repertório de clássicos da Bossa Nova. Recomenda-se fazer reserva.

A cidade de Newark é uma mistura de culturas, entretanto, a presença de imigrantes portugueses no bairro do Ironbound ainda é mais marcante que outras nacionalidades. Eles imigraram para a maior cidade de New Jersey no início e meados do século 20, criando um cenário vibrante percebido até os dias de hoje. A maioria dos imigrantes e restaurantes lusitanos se concentra no bairro, onde são oferecidos alguns dos melhores pratos portugueses nos EUA. Além disso, há também os restaurantes brasileiros que se destacam nesse cenário culinário variado e vibrante, o qual atrai a clientela local e da região metropolitana de Nova York.

. Destaque na culinária:

Este ano, uma surpresa: O restaurante Sabor Unido ocupou o 5º lugar na lista dos melhores restaurantes portugueses do jornal USA Today. O estabelecimento, localizado quase na esquina das ruas Ferry e Jefferson, reúne as riquíssimas tradições culinárias do Brasil e Portugal, juntas num só espaço gastronômico familiar e aconchegante. O Sabor Unido tem a direção de Orlando Campos, natural de São Paulo, que trabalhou no restaurante Brasília Grill durante 11 anos, sua prendada esposa Silvana, na cozinha, e o filho Luís Campos, no atendimento. Como num negócio tipicamente familiar, eles convivem em casa e passam seis dias da semana trabalhando juntos, pois o restaurante não abre as segundas-feiras.

“Nós ficamos super felizes, pois é um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos quase sete anos. É um retorno que veio em boa hora, pois nos estimula a continuar a fazer o melhor”, comentou Orlando Campos. “Todo o cuidado com a qualidade, higiene e bom atendimento resultou nesse reconhecimento, portanto, nos deixando imensamente felizes e orgulhosos”.

“Eles (USA Today) não avisam que estão avaliando, chegam, fazem os pedidos, comem, não falam nada e vão embora. Realmente, a gente nem percebe que está sendo avaliado, ou seja, é tudo muito espontâneo”, acrescentou. “Melhor assim, porque a gente nem tem como se preparar”.

. Cardápio variado:

Diferente da maioria dos restaurantes no Ironbound que são estritamente portugueses ou brasileiros, o Sabor Unido, fundado em janeiro de 2012, serve pratos lusitanos e brasileiros no coração do bairro. Ele começou quando Orlando Campos, natural de São Paulo, decidiu servir pratos brasileiros, entretanto, pratos lusitanos foram adicionados depois que cada vez mais portugueses chegavam para comer, especialmente após a missa tradicional de domingo, na vizinha Igreja Nossa Sra. de Fátima.

O Sabor Unido é conhecido por cozinhar pratos com os ingredientes mais frescos, pois cada um deles é preparado com carinho e atenção. O restaurante também oferece sucos “detox”. Embora deliciosos, nem todos os pratos brasileiros e portugueses são considerados saudáveis, portanto, exceções são feitas nos finais de semana. Todos os sábados, o restaurante serve ensopado de porco e aos domingos carnes mistas portuguesas. Os clientes podem levar sua própria bebida alcóolica, desde que acompanhada do recibo.

O estabelecimento também atende a clientela nova-iorquina que trabalha no centro empresarial Gateway anexo à estação de trens Penn Station, especialmente no horário de almoço, ou visitantes no Ironbound. O restaurante ainda aceita encomendas para a ceia de Natal. O Sabor Unido fica localizado na 77 Jefferson St., em Newark.