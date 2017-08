“Saia da p..ra do meu país!” Gritou homem para mulher no metrô

Indivíduo agrediu verbalmente passageira que estava na linha Q no sentido Manhattan (NY)

Na terça-feira (8), um homem na linha Q do metrô de Nova York iniciou um ataque racista contra outra passageira chamando-a de “olhos chineses” e ameaçou matar toda a “p..ra do país dela”, se ela não saísse do país. O incidente ocorreu às 3 horas da tarde quando o trem seguia rumo a Manhattan (NY) e a vítima gravou as agressões verbais com o telefone celular, postou o Gothamist.

O indivíduo se enfureceu porque a mulher pediu-lhe que parasse de olhar para ela. Ele, então, perguntou a outros passageiros se era certo uma asiática dizer-lhe para parar de olhar.

“Eu pedi a ele educadamente, ‘você pode por favor para de ficar olhando para mim; pois você está me deixando desconfortável”, disse ela ao Gothamist. “Ele não começou a gritar imediatamente, mas o olhar dele se tornou sombrio. Então, ele saiu do trem e começou a perguntar (na plataforma) se eu tinha o direito de dizer para ele parar de olhar e acrescentou que eu tinha menos direitos porque era asiática”.

O homem entrou novamente no vagão e a mulher começou a filmá-lo quando ele começou a agredi-la verbalmente.

“Olhe para os seus olhos chineses”, disse ele. “Saia da p..ra do meu país antes que eu mate a p..ra da sua nação”.

A mulher rebateu que ela era branca e americana, mas o indivíduo não acreditou nela. “Você é chinesa; olhe para a p..ra dos seus olhos, saia da p..ra do meu país”, disse ele.

Então, ele disse-lhe que era o dono dela.

“Grave isso sua filha da p.ta, você sabe que esse é o meu país”, disse ele. “Você é minha propriedade. Eu tenho o direito de matar toda a p..ra da sua nação”.

A mulher disse ao Gothamist que ela não acionou a polícia, embora ele a tenha ameaçado no vídeo.

“Eu escutei que a polícia não está levando esses tipos de caso a sério”, disse ela.