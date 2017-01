Saiba como atualizar o CPF pela internet

Os imigrantes brasileiros podem atualizar gratuitamente o número do CPF nas representações consulares no exterior

Já está disponível online o serviço que permite a atualização de dados cadastrais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no website da Receita Federal.

O novo serviço é gratuito e ficará disponível 24h por dia, inclusive nos feriados e finais de semana. Além dessa mudança, a Receita disponibiliza novos modelos de comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF com a utilização do chamado QR Code.

Para atualizar quaisquer dados cadastrais do CPF, tais como nome, endereço e telefone, o contribuinte deve preencher formulário eletrônico, disponível no endereço eletrônico: receita.fazenda.gov.br.

O serviço poderá ser utilizado por brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, independentemente da idade. A Receita estima que cerca de 191 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas com o serviço.

O atual serviço presencial de alteração de CPF continuará sendo disponibilizado em unidades de atendimento dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, há cobrança de tarifa de serviço no valor de até R$ 7,00.

Observação: o pedido de regularização de CPF de pessoas falecidas e de residentes no exterior, quando estiverem no Brasil, deve ser feito diretamente em uma Unidade de Atendimento da Receita Federal.