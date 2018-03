SBT chega aos EUA através do “SBT Internacional”

A emissora fechou parceria com BRUSA TV, a maior plataforma de streaming em português nos EUA

Calcula-se que nos Estados Unidos vivam cerca de 1.5 milhão de imigrantes brasileiros e descendentes. De olho neste público, o “SBT Internacional”, a partir de agora, passa a atender aqueles que vivem no território americano e simpatizam com sua programação através da BRUSA TV, a maior plataforma de streaming em português nos EUA.

Através do pacote BR Channel da www.brchannels.net, os telespectadores podem ver seus programas favoritos como: “Programa Silvio Santos”, “Programa do Ratinho”, “The Noite com Danilo Gentili”, “A Praça é Nossa”, “Operação Mesquita”, “Programa Raul Gil”, programa “Eliana”, Domingo Legal, novelas e todos os telejornais da emissora.

O Assinante pode fazer a adesão no site: www.brusa.tv e assistir a programação com qualidade HD e som estéreo através do computador, smart TV e celular pelos dispositivos, Apple, Android, Chromecast, Amazon TV e Roku. A plataforma oferece o sistema de gravação automática, onde se pode ver o que perdeu On Demand, tudo isso com a oportunidade de assistir o canal com um chat on line (bate papo) aumentando ainda mais a interatividade.

Em 19 de agosto de 1981, foi inaugurado o Sistema Brasileiro de Televisão. Considerado o canal da família brasileira, o SBT cobre 195 milhões de telespectadores e 65 milhões de lares. Atualmente, conta com 114 emissoras em todo país com 24 horas de programação diversificada com participação de 13% em audiência na Grande São Paulo, 14% da audiência no Brasil e 30.6% do total publicitário do mercado de televisão aberta. O complexo do SBT tem uma área total de 230 mil m² com 74 mil m² de área construída. Conta com oito estúdios, somando uma área de mais de 4.400 m² e uma cidade cenográfica de 6.500 m². O SBT é referência em produções infantis e programas de auditório proporcionando o bem estar da família. Acesse: www.sbt.com.br.