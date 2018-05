Schumer culpa Trump pela disparada no preço da gasolina

O senador democrata culpou o Presidente por reinstaurar sanções contra o Irã

Na quarta-feira (23), o Senador Chuck Schumer criticou o Presidente Donald Trump pela disparada no preço do combustível. Ele culpou a decisão do dirigente do país de reinstaurar sanções econômicas contra o Irã o que, consequentemente, ofuscaria os benefícios aos contribuintes da reforma fiscal aprovada pelo Partido Republicano (GOP).

“O preço da gasolina anulará o incentivo fiscal ao consumo de 2018”, disse Schumer num posto de combustíveis da Exxon no Capitólio.

“”Isso é certo, qualquer benefício mínimo que as famílias trabalhadoras possam ter do esquema fiscal do Trump para os ricos foi anulado pelo preço da gasolina que o Presidente Trump é responsável”, acrescentou o Senador.

Schumer argumentou que a decisão de Trump em maio de reinstaurar as sanções econômicas contra o Irã abalou o mercado do petróleo, causando a disparada nos preços.

A AAA prevê que nesse verão os americanos pagarão os preços mais altos nas bombas de combustível desde 2014. Na quarta-feira (23), o preço médio da gasolina nos EUA era US$ 2.94 o galão.