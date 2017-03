Sears e Kmart fecharão 108 lojas nos EUA

No quadrimestre mais recente, a Sears Holdings, que administras ambas as empresas, perdeu US$ 607 milhões

Na terça-feira (21), a companhia que administra as lojas Sears e Kmart anunciou que o futuro é incerto e enfatizou a dificuldade crescente de manter as filiais abertas.

“Existem dúvidas substantivas relacionadas à possibilidade da companhia continuar”, anunciou a Sears Holdings no relatório enviado à Comissão de Segurança & Câmbio.

Há muitos anos, a companhia vem perdendo dinheiro, declarando prejuízo em todos menos 2 dos 24 últimos quadrimestres, segundo o website USAToday.com. No quadrimestre mais recente, a empresa perdeu US$ 607 milhões.

Em janeiro, a Sears anunciou que planejava fechar 108 filiais. Quatro lojas do Kmart em New Jersey estão entre as 42 que serão fechadas nos Estados Unidos.

O fechamento das filiais faz parte de um plano de reestruturação que visa cortar US$ 1 bilhão em despesas. A Sears também vendeu a Craftsman Tools para a Stanley Black & Decker na tentativa de levantar fundos para continuar operando. A empresa possui 140 mil funcionários.