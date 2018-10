Sears e Kmart fecharão 142 lojas, sendo 3 em NJ

Na segunda-feira (15), a Sears efetuou o pedido de proteção contra a falência conforme o Capítulo 11

Antiga líder no mercado varejista, a rede de lojas Sears apresentou, na segunda-feira (15), o pedido de proteção contra a falência conforme o Capítulo 11. Após uma semana de negociações intensas, os credores da companhia decidiram liberar o empréstimo de US$ 300 milhões para manter as prateleiras cheias e os empregados pagos durante o período de feriados de final de ano. Entretanto, a empresa ainda negocia mais US$ 300 milhões.

Duas filiais da Sears e 1 da Kmart estão entre as 142 filiais espalhadas por todo os EUA para fechar nas próximas semanas, depois que a companhia declarou falência. As lojas da Sears na Rota 35 em Middletown, Condado de Monmouth, e a no Deptford Mall no Condado de Gloucester fecharão com a filial do Kmart na Delsea Drive em Glassboro. As liquidações nas 142 lojas deverão começar em breve. Esta é uma adição às 46 outras lojas que não davam lucro e que estão agendadas para fechar em novembro, incluindo a filial da Sears no Hamilton Mall no Condado de Atlantic.

Administrada há mais de 12 anos pelo bilionário Eddie Lampert, através da ESL Investiments, a direção da empresa informou que “continuará a lutar para conquistar o objetivo de ver a Sears sair desse processo como uma vendedora de varejo menor, menos endividada e integrada ao mercado varejista”.

Conforme o plano de renegociação, 142 lojas fecharão até o final de 2018, enquanto Lampert tenta manter 300 lojas funcionando depois do Natal, segundo fontes. O destino de 250 outras lojas pesará na balança enquanto o resto será fechado no início de 2019.

Lampert está saindo do cargo de chefe executivo e será substituído pelo “escritório do CEO”, formado por um grupo de executivos atuais incluindo o chefe de finanças, Robert Riecker. Lampert permanecerá como chefe do conselho.

Até fevereiro desse ano, a Sears empregava 89 mil funcionários nos EUA, em contraste com 246 mil empregados há 5 anos.