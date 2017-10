Segundo juiz bloqueia restrição de Trump contra muçulmanos

Theodore Chuang determinou que a proibição tem base na religião

Outro juiz federal bloqueou a restrição mais recente do Presidente Donald Trump da entrada de viajantes muçulmanos nos EUA. O magistrado determinou que as próprias palavras do dirigente durante a campanha eleitoral e postagens no Twitter demonstram que a restrição discrimina os muçulmanos, publicou o jornal Washington Post, na quarta-feira (18).

A decisão do Juiz Distrital Theodore Chuang não vai tão longe quanto a de um juiz no Havaí na terça-feira (17) e impede que a administração Trump de restringir somente aqueles que não possuem laços legítimos de membros de família ou ligação com os Estados Unidos. Chuang, em sua decisão de 91 páginas, citou as palavras de Trump durante os comícios de campanha em dezembro de 2015. Na ocasião, ele prometeu “impedir que todos os muçulmanos entrem nos Estados Unidos” e alegou que isso prova que a restrição tinha o objetivo de cumprir essa promessa.

As novas restrições de Trump entrariam em vigor na quarta-feira (18) e bloqueariam cidadãos naturais da Síria, Líbia, Iêmen, Chad, Somália, Coréia do Norte e Venezuela. Na terça-feira (17), o Juiz Derrick Watson do Havaí suspendeu temporariamente a Casa Branca de pôr em prática o decreto de lei envolvendo qualquer pessoa natural dos 6 países, com exceção da Coréia do Norte e Venezuela, e não somente aqueles com laços “legítimos” com os EUA. Os 6 países restantes são de maioria muçulmana.

Watson, que bloqueou a restrição de Trump em março, escreveu em sua decisão de 40 páginas que a nova restrição “sofres dos mesmos males que a predecessora”. Ele alegou que o decreto “discrimina claramente tendo como base a nacionalidade” e falha em demonstrar como permitir a entrada de pessoas naturais desses países vai “contra os interesses dos Estados Unidos”.

Através de um comunicado, a Casa Branca disse estar confiante que “o Poder Judiciário apoiará as ações legais e necessárias do Presidente”.

“A ordem judicial defeituosa da Corte hoje prejudica os esforços do Presidente em manter a população americana segura e a implantação mínima dos padrões de segurança para a entrada nos Estados Unidos”, diz o comunicado.

As restrições anteriores emitidas pela administração Trump também foram bloqueadas nos tribunais.