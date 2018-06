Seis anos após Furacão Sandy, Condado de Ocean reabre parque

A reforma do Berkeley Island Park demorou quase 6 anos e custou US$ 8 milhões

Quase 6 anos depois de ter sido submergido e totalmente arrastado pelo furacão Sandy, um popular parque no Condado de Ocean, construído em uma faixa de areia que se projeta na Baía de Barnegat, reabriu. O Berkeley Island Park, que ocupa 25 hectares em Cedar Creek, na cidade de Berkeley Township, inclui áreas para piquenique com churrasqueiras, quadras de bocha, um novo parque infantil, um píer de pesca e um calçadão à beira-mar que oferece vistas deslumbrantes do entorno da baía Barnegat, em frente ao Island Beach State Park, a três quilômetros de distância.

O horário de abertura do parque é das 6:00 am às 10 horas da noite. A entrada é gratuita.

A remodelação de US$ 8 milhões do parque, que durou mais de 5 anos, não restaurou a praia de natação, onde a água sempre foi muito rasa para adultos, menos os menores, disse o porta-voz John Bartlett, que liderou o projeto original do parque em 1981; um ano após ter sido eleito pela primeira vez para o órgão governamental do condado.

“Nós tínhamos uma pequena praia aqui e a água era até os joelhos, então mal valia a pena colocar um salva-vidas lá, mas nós precisávamos, então eliminamos a natação”, disse Bartlett, que tem sido o responsável pelos parques desde que assumiu o cargo. Ele desempenhou um papel ativo na restauração do Berkeley Island Park.

Ao invés da praia rasa, as autoridades instalaram o primeiro parque aquático em um parque do Condado de Ocean, uma fonte de água que se tornou cada vez mais popular entre os planejadores do parque em todo o país e poderia ser imitada em outras áreas, disse Bartlett.

Ele e Gerry Little, diretor e membro do Conselho, organizaram uma cerimônia de reabertura para o parque, na semana passada, quando os dois balançaram uma ponte de corda no parquinho infantil, e Bartlett experimentou a fonte d’água.

Quando o furacão Sandy atingiu o litoral de New Jersey no final de outubro de 2012, sua tempestade varreu os arquipélagos do estado e atravessou a baía, submergindo completamente a maior parte da costa continental, incluindo o Berkeley Island Park.