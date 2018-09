Semana de Clássico dos Milhões e San-São no PFC

Os clássicos carioca e paulista marcam a próxima rodada do Brasileirão!

No sábado dia 15/09, Vasco e Flamengo se enfrentam em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O cruz-maltino vive momento conturbado: o meia Wagner entrou na justiça pedindo rescisão de seu contrato e o clube sofre uma onda de protestos da torcida, insatisfeita com o desempenho do time que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Os torcedores cobram uma vitória contra seu maior rival, que poderia significar uma virada de chave na sequência da competição.

Antes do Clássico dos Milhões, o Grêmio pega o Paraná na Arena Grêmio.

No domingo, três bons jogos acontecem: Botafogo e América Mineiro duelam no Engenhão, Santos e São Paulo se encontram na Vila Belmiro e o Corinthians entra em campo para encarar o Sport na Arena Corinthians. O Peixe quer aproveitar a sequência de jogos em casa para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. A torcida já esgotou os ingressos para a partida. O clássico San-São deve marcar o retorno de Éverton ao time do São Paulo, recuperado da lesão.

Encerrando os destaques, o Internacional vai à Arena Condá enfrentar a Chapecoense.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 14 a 20 de setembro.