Semana de grandes clássicos brasileiros

A 31ª rodada começa eletrizante com o clássico San-São. Após vitória importante contra o Flamengo, o São Paulo enfrenta o Santos no sábado, dia 28, às 17h00, no Pacaembu. O tricolor tenta se livrar de vez do rebaixamento, enquanto o Santos, terceiro na tabela, segue sonhando com o título.

Na sequência, outro clássico invade a tela do PFC: Flamengo e Vasco, às 19h00. Previamente marcado para a Ilha do Urubu, a CBF resolveu mudar a partida para o Maracanã, por motivos de segurança. Essa será a primeira vez que o técnico vascaíno Zé Ricardo reencontra seu ex-clube. O rubro negro terá o desfalque do atacante Paolo Guerrero, lesionado. Os dois times almejam o G-4 da competição.

No domingo, dia 29, a Ponte Preta recebe o Corinthians no Moises Lucarelli, às 17h00. A Macaca luta contra o rebaixamento enquanto o Timão vem de derrota para o Botafogo. O líder do campeonato viu sua diferença para Palmeiras e Santos diminuir para 6 pontos e busca aumentar novamente essa vantagem.

Às 19h00 a bola rola para Avaí e Grêmio, na Ressacada. Após derrota para o Palmeiras, o Grêmio viu o sonho do título se distanciar.

Na segunda-feira, dia 30, o atual vice-líder Palmeiras joga contra o Cruzeiro, também em boa fase. A partida acontece às 18h30, na Arena Palmeiras.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 27 de outubro a 3 de novembro (horários de Brasília).