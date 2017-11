Semana decisiva no campeonato brasileiro

A partida entre Santos e Atlético Mineiro abre os destaques da rodada, dia 4

A partida entre Santos e Atlético Mineiro abre os destaques da rodada, dia 4, às 17h00, na Vila Belmiro. Após a demissão de Levir Culpi, o Santos segue agora sob o comando de Elano até o final do campeonato. Já Oswaldo de Oliveira, treinador do Atlético, projeta aproximação do time ao G-7.

No mesmo dia, o canal do futebol transmite todas as emoções do clássico carioca entre Botafogo e Fluminense, às 19h00, no estádio Nilton Santos.

No domingo, dia 5, o destaque fica por conta do jogo entre Grêmio e Flamengo, às 17h00, na Arena Grêmio. O tricolor gaúcho, agora em 4º na tabela, tem chances muito remotas de conquistar o título. Já o rubro-negro segue na luta pelo G-4.

Fechando o domingo, o Vasco recebe o Vitoria, que luta contra o rebaixamento, às 19h00, no Maracanã. A partida deve contar com a volta do atacante vascaíno, Luís Fabiano.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, dia 8, para enfrentar a Ponte Preta. A bola rola às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli.

Na quinta-feira, dia 9, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianense, às 20h00. O time goiano é o lanterna isolado da competição.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 3 a 10 de novembro. (Horários de Brasília).