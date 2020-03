Senado e Casa Branca passam pacote de US$ 2 trilhões no combate ao coronavírus

O projeto de lei seguirá agora para a Câmara dos Deputados para votação

Na quarta-feira (25), os líderes do Senado e a Casa Branca fecharam um acordo relativo a um pacote de estímulo de US$ 2 trilhões no combate ao coronavírus para ajudar a economia dos EUA que foi prejudicada pela pandemia que se agrava rapidamente.

“Finalmente, temos um acordo”, disse Mitch McConnell, líder da maioria no Senado. “Após dias de intensas discussões, o Senado chegou a um acordo bipartidário sobre um pacote histórico de ajuda para esta pandemia”.

O acordo foi firmado após duas votações processuais no gigantesco projeto de lei terem sido bloqueadas pelos democratas. Durante as votações, os legisladores democratas acharam que o pacote não protegeria adequadamente os trabalhadores americanos.

McConnell comparou o projeto de lei maciço a “um nível de investimento em tempo de guerra em nossa nação”.

Outra votação no Senado parece provável na quarta-feira (25), com uma votação na Câmara dos Deputados a seguir.

“Vamos aprovar essa legislação ainda hoje”, prometeu McConnell.

No centro do projeto de lei estão um plano liderado pelos republicanos para enviar cheques diretos a milhões de americanos, até US$ 3.400 para uma família de 4 pessoas e empréstimos a empresas. Além disso, o pacote de resgate inclui um programa de US$ 367 bilhões para as pequenas empresas continuarem pagando os salários enquanto os trabalhadores são forçados a ficar em casa durante a pandemia.

Uma das últimas emendas a serem votadas dizia respeito a US$ 500 bilhões em empréstimos subsidiados garantidos para indústrias maiores. A medida causou discordância entre os legisladores, pois alguns deles a consideraram “generosa demais” com as companhias aéreas. Os hospitais também receberiam ajuda financeira significativa.