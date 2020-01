Senador Cory Booker sai da disputa presidencial 2020

O senador democrata não conseguiu participar das pesquisas e não se qualificou para o debate de terça-feira (14) em Des Moines, Iowa

Na segunda-feira (13), o comitê de campanha do Senador Cory Booker anunciou a saída dele da disputa das eleições presidenciais 2020.

“É com todo o coração que compartilho esta notícia: tomei a decisão de suspender minha campanha para presidente”, afirmou Booker, na segunda-feira (13), através de um e-mail enviado aos apoiadores. “Foi uma decisão difícil de tomar, mas entrei nesta corrida para vencer e sempre disse que não iria continuar se não houvesse mais um caminho para a vitória”.

Parado em um dígito nas pesquisas de opinião e atrás da maioria de seus rivais democratas na arrecadação de fundos, o senador de New Jersey disse que não poderia competir.

“Nossa campanha chegou ao ponto em que precisamos de mais dinheiro para expandir e continuar montando uma campanha que pode ganhar; dinheiro que não temos e é mais difícil de arrecadar, portanto, não estarei no próximo estágio do debate e também a urgência do impeachment certamente me manterá em Washington (DC)”, disse Booker através do e-mail enviado aos apoiadores.

Ele apostou todas as suas fichas para o debate de Iowa, que acontecerá em 3 de fevereiro, incluindo o lançamento de uma campanha publicitária de US$ 500 mil. Entretanto, ele não conseguiu participar das pesquisas e não se qualificou para o debate de terça-feira (14) em Des Moines, Iowa. O julgamento de impeachment contra o presidente Donald Trump o manteria em Washington (DC), em vez de atrair os eleitores de Iowa.

Booker, no entanto, planejava retornar a Iowa na terça-feira (14), embora não para o debate, e novamente no próximo fim de semana. Ele também teve comícios para captação de recursos agendados durante a semana. Os democratas de New Jersey, que rapidamente apoiaram Booker quando ele entrou na disputa presidencial, lamentaram sua partida.

“Cory fez uma campanha baseada em uma visão ousada e em um otimismo ainda mais ousado”, postou o governador Phil Murphy no Twitter. “Ele mudou a disputa presidencial prometendo reunir nossa nação em vez de semear a divisão. Eu sei que ele continuará lutando todos os dias por justiça e justiça para todos”.

O Senador Robert Menendez (D-NJ) disse: “A mensagem inabalável de Cory de justiça, fé e união em um objetivo comum é exatamente o caminho que nossa nação precisa para curar e seguir em frente”.

“As idéias e ideais de Cory, sem dúvida, deixaram uma marca nesta disputa, tornando-se nossa voz nacional na reforma da justiça criminal e apresentando o plano mais abrangente e agressivo para atacar a epidemia de violência armada que destrói vidas e comunidades”, acrescentou.

E o presidente do Senado estadual, Stephen Sweeney (D-Gloucester) disse: “Sua mensagem de inclusão e compaixão era uma força positiva muito necessária na disputa presidencial mais importante da minha vida. Sua voz ajudou a moldar a conversa sobre raça e união ao longo da campanha e em todo o país”.

Vários candidatos presidenciais anteriores e atuais de 2020 também elogiaram Booker.

Booker era considerado um candidato de primeira categoria quando entrou na corrida em fevereiro de 2019. Mas ele ficou 1 dígito baixo nas pesquisas de opinião, mesmo quando estabeleceu coalizões fortes para conseguir a votação nos primeiros estágios das eleições e do partido.

Sua retórica crescente inspirou o público e ganhou elogios em todos os debates em que participou, mas não conseguiu traduzir em apoio. Ele não alcançou os limites mínimos nos debates de dezembro e janeiro.

Seus caminhos para a vitória foram bloqueados por outros candidatos. Os eleitores afro-americanos evitaram Booker e Kamala Harris (antes de desistir) em favor do ex-vice-presidente Joe Biden, que serviu sob o governo do primeiro presidente negro dos EUA, Barack Obama.

Enquanto Booker administrava a maior cidade de New Jersey, Newark, outro prefeito, Pete Buttigieg, de South Bend, Indiana, chamou muito mais atenção. Seus apelos à unidade e o fim das divisões políticas dos EUA caíram nos ouvidos dos eleitores democratas, enfurecidos pelas políticas e pela retórica de Trump e querendo alguém tão irritado quanto eles.

Mesmo no final, Booker não se desculpou pelo tipo de campanha que ele executou.

“Estou orgulhoso das ideias que trouxemos para essa primária democrata e, mais importante, dos valores que defendemos; que a única maneira de progredir é unir as pessoas, mesmo quando nos disseram que nossa abordagem não poderia vencer. Porque nossos valores sempre devem ser nossos, mesmo quando isso não for conveniente”, afirmou Booker.

Apesar de laços de longa data com Wall Street e Vale do Silício, Booker levantou muito menos dinheiro em campanha do que muitos de seus oponentes. Ele também teve que enfrentar os bilionários Tom Steyer e Michael Bloomberg. E, enquanto candidatos como Bernie Sanders e Elizabeth Warren contavam com redes bem desenvolvidas de doadores com menos dólares, Booker não arrecadava dinheiro para uma disputa desde 2014 e, portanto, não conseguiu montar uma lista de pessoas dispostas a doar outra vez.

A certa altura, Booker chegou a falar em terminar prematuramente sua campanha, a menos que ele arrecadasse US$ 1,7 milhão nos últimos 10 dias de setembro. Ele superou esse objetivo. Em vez disso, ele concorrerá à reeleição para o Senado dos EUA.