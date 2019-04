Senador quer que EUA dê green card aos imigrantes indocumentados

Mike Simpson acredita que a deportação de milhões de trabalhadores “devastaria a economia”

Semana passada, o deputado federal do 2º Distrito em Idaho, Mike Simpson, disse à Câmara Metropolitana de Comércio de Boise que os imigrantes indocumentados que vivem nos EUA deveriam ter direito à residência legal permanente (green cards). Ele destacou que, “embora pareça premiar pessoas que estão aqui ilegalmente”, a deportação de milhões de trabalhadores “devastaria a economia”.

Simpson adiantou que está se unindo a um grupo de republicanos e democratas para resolverem problemas na imigração e agricultura, dois temas que impactam profundamente Idaho. Ele reconheceu que tais comentários farão com que alguns colegas dele da direita o vejam como traidor. Entretanto, a sugestão dele, não é tão extrema quanto conceder a cidadania aos imigrantes indocumentados, algo que alguns legisladores da esquerda têm apoiado.

Mike acredita que o aquilo que ocorre na fronteira dos EUA com o México no momento é uma emergência. “Acredite ou não, eu na realidade penso que o que está ocorrendo na fronteira está ajudando a possibilidade da aprovação de uma reforma migratória”, disse ele. “Pois, finalmente, as pessoas estão reconhecendo que não se trata de uma crise inventada, esta é uma crise real. Caso você não acredite, vá até à fronteira”.

Na terça-feira (16), durante o fórum congressional da Câmara, no Boise Centre, Simpson respondeu perguntas e abordou uma série de tópicos, desde imigração, política partidária, orçamento federal e o do Twitter pelo Presidente Donald Trump.

. Na contramão:

Na quarta-feira (17), 3 senadores republicanos apresentaram um projeto de lei apoiado pelo Presidente Donald Trump que busca reduzir os níveis gerais de imigração para limitar a entrada de trabalhadores com baixa qualificação no país, o que, segundo os legisladores, aumentaria os salários.

Os senadores Tom Cotton (R-Ark.) e David Perdue (R-Ga.), que propuseram o projeto de lei na última sessão do Congresso, se juntaram ao senador Josh Hawley (R-Mo.) para reapresentar a proposta, chamada a Lei da Reforma da Imigração Americana para Empregos Fortes (RAISE). Tal projeto foi apresentado numa época em que o fluxo de imigrantes na fronteira com o México colocou em evidência a necessidade de reforma no sistema migratório.

“Durante décadas, o nosso sistema de imigração se distanciou completamente das necessidades do nosso país e prejudicou a subsistência de americanos da classe trabalhadora”, disse Cotton em um comunicado.

Ele argumenta que o projeto aumentaria os salários da classe trabalhadora e criaria vagas de empregos.

A proposta RAISE substituiria a atual estrutura de vistos de emprego com o que os patrocinadores dizem ser um sistema baseado em habilidades que prioriza os imigrantes que são mais instruídos, falam o idioma inglês e demostram um histórico de realização ou iniciativa empreendedora.

O projeto de lei priorizaria a entrada legal dos membros da família imediata dos residentes dos EUA, mas terminaria com as preferências para membros mais distantes da família e filhos adultos.