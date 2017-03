Senador renuncia após prisão por prostituição infantil

Ralph Shortey é casado, pai de 3 filhos e foi preso em um quarto de motel na companhia de um adolescente de 17 anos

Na noite de quarta-feira (22), um senador estadual republicano de Oklahoma deixará oficialmente o cargo, após ser preso em um quarto de motel na companhia de um adolescente de 17 anos. Ele é casado, pai de 3 filhos e enfrenta a acusação de promover prostituição infantil.

O Senador Ralph Shortey foi pressionado a deixar o cargo depois de ter sido preso no início de março. O Senado Estadual decidiu por 42 votos a favor e 0 contra em retirar todos os poderes políticos do acusado, inclusive a habilidade de atuar nos comitês do Senado e redigir leis. Além disso, o Senado também retirou o escritório dele, o assistente executivo e até a vaga de estacionamento.

O FBI e o Serviço Secreto em Oklahoma junta-se na investigação criminal. Na sexta-feira (17), agentes do FBI vasculharam a residência de Shortey, em Oklahoma City, confirmou Jessica Rice, porta-voz do FBI.

Semana passada, o senador foi formalmente acusado no Condado de Cleveland por envolvimento em prostituição infantil, transportar um menor para fins de prostituição e praticar prostituição a 1 mil pés de distância de uma igreja. O advogado, Ed Blau, disse esperar que a alegação de inocência em nome de seu cliente seja apresentada ainda nessa semana.

As autoridades descobriram que o jovem de 17 anos disse ao senador em um chat online que precisava de algum dinheiro para as “férias de verão”, segundo o jornal Oklahoman. “Eu realmente não tenho nada que precise de ajuda no momento”, respondeu Shortey. “Você estaria interessado em algo ‘sexual’?” O adolescente respondeu “sim”.

Os policiais encontraram lubrificante e preservativos na mochila do adolescente, no quarto do motel, durante a prisão.