Senador republicano perde cargo após insultos racistas

Alcoolizado, Frank Artiles (R-Miami) chamou uma senadora de “p*ta” e “garota” e legisladores negros de “crioulos”

Na sexta-feira (21), o Senador Frank Artiles, republicano de Miami, consumido por um escândalo que ocorreu três dias antes contra outros dois legisladores em um bar em Tallahassee, deixou o cargo. Numa carta ao presidente do Senado, Joe Negron, ele disse que saía imediatamente pelo bem de sua família e do Governo, que quase entrou em colapso como resultado do futuro político de Artiles.

“As minhas ações e presença no governo são agora uma distração para os meus colegas, o processo legislativo e os residentes em nosso grande estado”, escreveu o senador em uma carta entregue aos auxiliares. “Eu sou responsável e me retiro imediatamente do Senado Estadual da Flórida. É claro que há consequência para cada ação e, nessa área, eu precisarei de tempo para refletir pessoalmente e crescer”.

Na quarta-feira (19), Negron forcou Artiles a se desculpar durante a sessão no Senado pelos insultos após o consumo de álcool contra a Senadora Audrey Gibson (D-Jacksonville), a quem ele chamou de “p*ta” e “garota”, além de se referir a alguns republicanos como “crioulos”. Entretanto, os legisladores negros rebateram que desculpas não eram suficientes: Eles formalmente pediram a expulsão de Frank do Senado.

Negron (R-Stuart), quem Artiles se referiu durante os insultos como “covarde”, pediu a instauração de uma investigação. Na sexta-feira (21), ele elogiou Artiles por dar um fim à controvérsia.

“Ele tomou a decisão certa”, disse Negron durante uma coletiva de imprensa também na sexta-feira (21) do lado de fora do Senado. “Todos nós somos responsáveis por nossas ações e comentários”.