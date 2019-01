Senadora estadual republicana vira democrata em NJ

Dawn Marie Addiego, do Condado de Burlington, anunciou na segunda-feira (28) que mudava de partido

O poder dos republicanos encolheu mais ainda em New Jersey. Numa decisão surpreendente, a senadora estadual republicana, Dawn Marie Addiego, do Condado de Burlington, anunciou na segunda-feira (28) que mudava de partido e se tornava democrata.

“Enquanto o impasse em Washington (DC) é destaque nas notícias, tem se tornado cada vez mais claro que, para afetar a mudança, você tem que fazer parte da discussão e não ficar olhando de fora”, disse Addiego, que representa o 8º Distrito Sul de New Jersey desde 2010, através de postagem no Facebook. “As pessoas do 8º Distrito não me elegeram para ficar satisfeita com o papel de oposição leal”.

A mudança fortalece ainda mais a liderança democrata no governo em New Jersey, tornando mais forte a maioria no Senado Estadual e Câmara da legislatura estadual.

Addiego detalhou que o Partido Nacional Republicano (GOP) afastou-se do sistema de crenças dela. “Os meus valores fundamentais que inicialmente atraíram-me para o Partido Republicano não mudaram, mas o partido que uma vez já ecoou a visão de Ronald Reagan não existe mais”, disse ela. “A extração de petróleo em mar aberto e a política tributária que penaliza injustamente as famílias em New Jersey são apenas alguns exemplos de que o Partido Republicano Nacional perdeu o fio da meada”.

Politicamente, a decisão faz sentido. Os democratas têm crescido e os republicanos foram afetados em New Jersey nos últimos anos, especialmente depois da ascensão do Presidente Donald Trump, que é pouco popular no Estado Jardim. Com mudança de Addiego, o Partido Democrata controla agora o Senado Estadual com 26 membros e os republicanos com 14. Este é o índice do GOP na região mais baixo desde 1981. Os democratas também controlam a Assembleia Estadual, câmara baixa da legislatura, assim como o escritório do governador, desde janeiro ocupado por Phil Murphy, após 8 anos do republicano Chris Christie. Além disso, ambos os senadores federais que representam o estado são democratas.

Os democratas conquistaram 4 assentos na Câmara nas eleições intermediárias de novembro de 2018. Nos últimos anos o Condado de Burlington tem se tornado cada vez mais democrata. Em 2017, Addiego conquistou com dificuldades a reeleição e, em 2018, o democrata Andy Kim derrubou o republicano Tom MacArthur no 3º distrito estadual.

O antigo oponente de Addiego, Ryan Peters (R-Burlington), a criticou duramente no Facebook, dando a entender que ela decidiu sair do partido sendo motivada pela “auto-preservação”.

“A Dawn terá que viver com a decisão dela”, postou Peters. “Você pode servir baseado em princípios em ambos os partidos, mas mudar de partido para auto-preservação não é algo que eu faria”.

A decisão de Addiego deixa somente uma mulher republicana no Senado Estadual: Kristen Corrado, do Condado de Passaic.