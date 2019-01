Senadora muda de ideia e apoia carteira para indocumentados em NY

Em 2007, Kirsten Gillibrand se opôs à proposta apresentada pelo então Governador Eliot Spitzer

Após inicialmente se opor à possibilidade de Nova York conceder a carteira de motorista aos imigrantes que residem no estado, a Senadora Kirsten Gillibrand mudou de opinião. “Eu acho que devemos tornar possível para as pessoas sustentarem suas famílias”, disse ela na quarta-feira (16), quando saia para participar da festa inaugural da campanha presidencial de 2020.

A nova postura de Gillibrand com relação ao assunto contrasta com aquela assumida na Câmara dos Deputados, quando se opôs ao então Governador Eliot Spitzer, em 2007. Na ocasião, o plano dele permitia que os imigrantes indocumentados que vivem em Nova York obtivessem a carteira de motorista.

“Eu não apoio conceder carteiras de motorista para imigrantes ilegais”, disse Gillibrand na ocasião ao jornal Washington Free Beacon, Ela acrescentou que apoiava uma legislação a qual todos que aplicassem para o documento tivessem que provar inicialmente a cidadania americana ou a residência permanente (green card).

Na quarta-feira (16), durante a coletiva de imprensa em Troy, uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes e vizinha a Albany, capital do estado, onde ela nasceu. A Senadora está no 2º mandato e detalhou que o coração dela a guiou a mudar de postura em assuntos como o controle de armas, a anistia aos imigrantes indocumentados e a oposição dela às cidades santuário, publicou o jornal Washington Free Beacon.

Na terça-feira (15), Kirsten anunciou a criação de um comitê exploratório para as eleições presidenciais 2020, durante a participação dela no show de entrevistas Late Show, com o apresentador Stephen Colbert. Na sexta-feira (18), ela viajará a Iowa para se encontrar com organizadores de campanha e democratas locais.