Senadora: Plano de Trump teria recusado minha família e a dele

Dianne Feinstein criticou o polêmico projeto de lei RAISE Act

A proposta migratória republicana anunciada na semana passada, o RAISE Act, trai os valores do nosso país. Trata-se de uma tentativa disfarçada de tornar quase impossível para todos, a não ser os mais ricos e privilegiados, imigrar para os EUA, impedindo que as famílias se reúnam e restringe que os patrões possam contratar necessários ao sucesso do negócio, disse a Senadora Dianne Feinstein.

Segundo a proposta, os imigrantes devem acumular pontos conforme critérios rigorosos estabelecidos pelo Governo Federal. Caso as aplicações totalizem pontos suficientes, os estrangeiros estão aptos a aplicar para serem incluídos num grupo de imigrantes que buscam o green card. O critério determina arbitrariamente a preferência em candidatos entre 26 e 30 anos, aqueles com diplomas universitários nas áreas biológicas e tecnológicas (STEM) e, importante, aqueles que possam comparar pontos extras ao realizarem investimentos financeiros nos EUA.

Um dos atalhos para aqueles que não cumprirem todos os requisitos é conquistar individualmente uma medalha olímpica; medalhas envolvendo equipes esportivas não valem.

“Inúmeras famílias que conquistaram o Sonho Americano nunca seriam permitidas a entrar em nosso país conforme essa proposta. Elas incluem as fundadoras das companhias Fortune 500, os ancestrais de Trump e até a minha própria família”, disse Dianne.

“Aos 14 anos, o meu avô paterno fugiu da Polônia para escapar os pogroms que mataram dezenas de milhares de judeus europeus. Ele trabalhou em horário integral como operário de fábrica em Boston, mudando-se para a Califórnia e, eventualmente, iniciou seu próprio negócio em Taft; a Goldman Oil Supply Company. O filho dele Leon graduou-se na UC Berkeley e trabalhou para se tornar o chefe de cirurgias no Hospital Geral de San Francisco. A minha mãe emigrou da Rússia ainda criança. Ela não falava inglês e não estudou. O pai dela morreu aos 32 anos, deixando a família na miséria. Um tio, que trabalhava como carpinteiro, sustentava a família”, relatou a senadora.

“O meu avô e a minha mãe seriam rejeitados pela proposta apoiada por Trump, pois, na visão dele, eles não tinham nada para oferecer. Esse não é o espirito do nosso país”, concluiu.

Ainda conforme Feinstein, a única forma de consertar o sistema migratório atual é uma reforma ampla que respeite a história dos EUA como uma nação de imigrantes.