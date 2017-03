Senadores contra-atacam ações de Trump na imigração

O “PROFILED” estabelece padrões mínimos no contato com cidadãos, residentes permanentes e imigrantes pelas autoridades de segurança

Depois de mudanças dramáticas na política migratória e de detenção durante a administração Trump, o Senador Robert Menendez (D-NJ) anunciou que apresentará o projeto de lei “PROFILED” (Pela sigla em inglês, que também significa “discriminado”). A proposta garante os direitos básicos de tratamento devido e proteções para qualquer indivíduo detido sob a suspeita de infração migratória ou durante uma ação de cumprimento das leis de imigração (batidas). Ela foi co-redigida pelos senadores Kirsten Gillibrand (D-NY), Cory Booker (D-NJ), Kamala Harris (D-CA) e Ron Wyden (D-Ore.).

“Inúmeras famílias foram despedaçadas pelas políticas de deportações em massa da administração Trump e agora existe uma preocupação muito grande sobre a possibilidade de que os cidadãos americanos e os residentes legais também estejam sendo detidos por agentes do ICE e também deportados. Não devemos suportar esse maltrato”, disse o Senador Menendez.

“As nossas leis devem ser aplicadas de forma que não sobreponha os direitos civis das famílias americanas ou imigrantes; atacando-as simplesmente pela cor da pele. O governo federal tem a responsabilidade de criar um sistema migratório que defenda os valores de nossa nação de liberdade e justiça para todos e é por isso que estamos apresentando esse projeto de lei. Todos os imigrantes, residentes permanentes, refugiados e cidadãos igualmente devem gozar do mesmo direito fundamental do devido processo, as mesmas proteções e a mesma fé de que o sistema funciona de maneira justa para todos. Já pedimos aos republicanos que trabalhem conosco neste esforço e seguiremos buscando formas para convencê-los que se unam”.

O projeto de lei “PROFILED” tem como objetivo proteger pessoas como Bernardo Medina, um cidadão norte-americano que passou 3 dias em um centro de detenções de imigrantes porque os agentes do Departamento de Imigração (ICE) não achavam que ele “parecia” ter nascido nos EUA. Os agentes “suspeitavam” que ele era um cidadão americano que vivia clandestinamente no país. O projeto de lei também garante que as vítimas de violência doméstica, como a de um caso recente no Texas, possam ir a um juiz e solicitar uma ordem de proteção contra o agressor sem temer que agentes do ICE apareçam e as detenham.

As ONGs American Civil Liberties Union (ACLU), League of United Latin American Citizens (LULAC), National Immigration Law Center (NILC), Earth Justice e 152 outras apoiam a proposta.

“No zelo em cumprir a sua agenda xenofóbica de deportação em massa, a administração Trump tem demonstrado um desprezo óbvio pelo direito de comparecer perante um juiz e outros direitos básicos”, disse Marielena Hincapi, diretora executiva do NILC. “Nós aplaudimos o Senador Menendez e seus colegas por brigarem para que o preconceito não ocorra mais. Essa proposta ajudará na instauração de proteções que mantenham os direitos básicos de todos os imigrantes, residentes permanentes e cidadãos”.