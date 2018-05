Senadores para Trump: “Ou vai ou racha no DACA”

Um pequeno grupo de senadores bi partidaristas tem mantido conversas na esperança de reativar um acordo. Mas é uma tarefa difícil

Cory Gardner, o líder de campanha do Senado do Partido Republicano, enviou uma mensagem urgente ao presidente Donald Trump em uma conversa telefônica no início deste mês: o Congresso e a Casa Branca precisam agir prontamente na reforma da imigração.

“O ponto ideal para conseguir um acordo de imigração é agora. Quanto mais nos aproximamos da eleição e certamente pós-eleitoral, mais difícil será ”, disse o republicano do Colorado ao Presidente. “Se esperarmos mais, mais difícil se torna. Eles (eleitores) vão culpar as duas partes nesse ponto”.

Um grupo de senadores de ambos os partidos está recomeçando as conversações e com a Casa Branca na esperança de que a Câmara dos Deputados esteja pronta para atuar se os tribunais levarem a questão de volta ao Senado neste verão. Entretanto, o Senado não parece pronto para abordar a questão, após um debate completamente improdutivo em fevereiro, seguido por meses de silêncio sobre o assunto. Além disso, os legisladores estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de a câmara ser surpreendida por um apelo à ação ainda este ano.

A Casa Branca, enquanto isso, se tornou o foco de debate sobre imigração e está se preparando para aceitar um ou vários projetos republicanos em junho. Mas mesmo que o Partido Republicano consiga resolver suas divergências intensas e aprovar algo, é muito improvável que o Senado o aceite, de acordo com entrevistas com quase uma dúzia de senadores de ambos os partidos. A oposição se estende de um projeto de lei conservador redigido pelo presidente da Câmara, Bob Goodlatte (R-Va.), para um mais moderado apoiado por deputados republicanos centristas.

A urgência também está aumentando do lado de fora. Os doadores republicanos estão pressionando cada vez mais o partido para seguir com a reforma da imigração. Além disso, a aliança política dos irmãos Koch está pedindo que o Partido Republicano (GOP) aceite a barganha de proteger os “Dreamers”, jovens indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, em troca da segurança na fronteira. No entanto, o Senado não tem sua própria proposta, o que pode obter 60 votos no momento. A possibilidade de que a Câmara seja pega de surpresa, depois de liderar o debate por anos, está começando a alarmar os senadores de ambos os partidos.

“Ou a Casa nos envia alguma coisa ou o Tribunal nos envia alguma coisa e, de repente, temos que fazer alguma coisa”, disse o senador James Lankford (R-Okla.). “Eu não quero estar lá dizendo que não fazemos nada há meses.”

“Essa pressão pode aumentar novamente amanhã se estivermos em uma posição na qual vemos deportações de ‘Dreamers’ em grande escala”, disse o senador Martin Heinrich (D-N.M.). “Há muitos senadores republicanos que percebem que esse não é um lugar que eles deveriam querer que estejamos”

O conservador Lankford e o liberal Heinrich votaram contra os esforços bipartidários do Senado, em fevereiro. O projeto teria proporcionado a 1.8 milhão de jovens imigrantes a possibilidade de cidadania e liberado US$ 25 bilhões para o muro fronteiriço de Trump. Ambos estão envolvidos em conversas bipartidárias que foram retomadas recentemente. E eles são precisamente o tipo de legisladores que terão que estar a bordo para a Câmara para passar qualquer coisa.

Nas últimas semanas, o senador Chris Coons (D-Del.) tem assumido a liderança em conversar com Lankford e o senador Thom Tillis (RN.C.); mais dois senadores do Partido Republicano que são amplamente vistos como indicadores do apoio republicano à reforma da imigração. Embora os senadores digam que os principais itens de qualquer acordo de imigração envolvam os “Dreamers” e dinheiro para a segurança das fronteiras, as negociações se ampliaram para incluir o status temporário de proteção que expira para centenas de milhares de imigrantes da América Central.

Coons, um dos parceiros democratas de Lankford, em recentes discussões informais sobre imigração, descreveu as conversações como “uma exploração cautelosa de formas de ampliar” o debate. A abordagem do programa de Status Temporário de Proteção da administração Trump criou uma população de pessoas “que estiveram legalmente no país por uma década ou mais, enfrentando uma deportação iminente”, disse Coons. “Se pudéssemos encontrar uma maneira de reformar o programa TPS para incluir engajamento ou supervisão significativa do Congresso, isso poderia colocar um novo assunto para debate”, concluiu.