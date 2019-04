Senadores votarão em carteira de motorista para indocumentados em NH

A votação ocorrerá na terça-feira (23), a 1 e meia da tarde, no prédio do Legislativo

Na terça-feira (23), o Senado em New Hampshire votará no projeto de lei que permite a emissão da carteira de motorista, independente do status migratório, aos residentes no estado. A votação ocorrerá às 1 e meia da tarde, no prédio do Legislativo. O Deputado Manuel (Manny) Espítia encorajou todos os interessados se mobilizarem e divulgar a informação para que muitas pessoas possam estar presentes nesta data.

Em 20 de março, a Câmara dos Deputados em New Hampshire aprovou o projeto de lei que permite aos residentes no estado que não possuem o número do Seguro Social obtenham a carteira de motorista. Os apoiadores da proposta alegam que os indocumentados que vivem no estado deveriam ter o direito de dirigir ao local de trabalho e transportar parentes sem burlar a lei. Eles argumentam que muitos estrangeiros já estão dirigindo sem o documento, portanto, a proposta tornaria as estradas mais seguras.

“Pessoas indocumentadas que vivem em nosso estado muitas vezes chegaram jovens e não tiveram escolha”, disse o Deputado Casey Conley (D-Dover), em apoio ao projeto de lei.

Eden Suoth compareceu à reunião pública sobre a proposta no início de março. Ele atua numa ONG que defende os interesses da comunidade indonésia em New Hampshire. Ele disse que a carteira de motorista é um assunto importante no círculo que frequenta.

“Elas (carteiras de motorista) possuem consequências reais em nossa comunidade, seja na saúde devido à ansiedade para dirigir todos os dias e material por não ser possível prover para suas famílias e participar no mercado de trabalho”, disse Eden.

Porem nem todos os legisladores apoiam a proposta. Antes da votação de quarta-feira, o Deputado Sherman Packard (R-Londonderry) disse que a lei equivaleria à uma premiação às pessoas que burlaram a lei. “Essas pessoas burlaram as leis federais ao entrar no país ilegalmente ou não respeitando o prazo dos vistos”, comentou Packard.

O Departamento de Veículos Automotores (DMV) de New Hampshire informou que se opõe veemente ao projeto de lei. “A implantação da proposta aumentaria a possibilidade de atividades fraudulentas no diz respeito aos documentos de identificação e a documentação relacionada à prova de residência em New Hampshire”, disse o porta-voz do DMV através de um e-mail.

Vários estados, incluindo Connecticut e Vermont, adotaram propostas similares.

O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, com a maioria dos legisladores democratas a favor. A proposta agora será levada ao Senado Estadual para votação, na terça-feira (23).