Sessions: Connecticut compartilha informações migratórias com o ICE

O promotor público geral informou não haver evidências que o estado

O Departamento de Justiça (DOJ) determinou que Connecticut acata a lei que exige que as autoridades locais compartilhem informações migratórias com as autoridades federais, reafirmando a alegação feita por autoridades do alto escalação no estado. Numa carta enviada à administração Malloy nessa semana, um representante chefe do DOJ disse “não ter encontrado nenhuma evidência que o estado de Connecticut não esteja acatando atualmente” a exigência de compartilhamento das informações.

Anteriormente, Connecticut havia sido listada como uma jurisdição que não acatava num relatório preparado pelo Departamento de Justiça do Presidente Barack Obama em 2016. As autoridades estaduais negaram que sequer tivessem tentado impedir o cumprimento das leis federais de imigração se recusando a compartilhar informações. A lei citada no relatório de 2016, o Connecticut Trust Act, estipula as condições quando as autoridades locais deveriam deter alguém por violar as leis federais de imigração, mas não proíbe o compartilhamento de qualquer informação com o Departamento de Imigração (ICE).

“Como nós temos dito repetidamente, Connecticut não viola qualquer lei federal de imigração”, disse Nike Lawlor, o secretário adjunto da política de justiça criminal e planejamento. Ele acrescentou que a decisão da administração Trump de que o Trust Act não viola as leis federais “deixa claro que as autoridades policiais locais não podem ser comandadas para atuar como uma extensão das autoridades federais de imigração”.

O relatório do DOJ de quinta-feira (12), após uma revisão, determinou que 5 jurisdições possam estar em violação com a exigência de compartilhamento de informações, incluindo Nova York, Chicago, Cook County, Illinois, Filadélfia e Nova Orleans. Já Milwaukee e Connecticut foram consideradas de acordo.

A obediência à lei é requisito para receber determinadas verbas das autoridades federais de segurança.

Através de um press release, o Promotor Público Geral Jeff Sessions disse que congratulou Milwaukee e Connecticut “pelo comprometimento em colaborar” com a lei. “Eu encorajo todas as jurisdições que não acatarem a lei nesta revisão preliminar a reavaliar essas políticas que comprometem a segurança de nossos residentes”, acrescentou.

Sessions e o Presidente Donald Trump têm criticado publicamente as “cidades santuários”, as quais aprovaram políticas de proteção aos imigrantes indocumentados. Ambos têm ameaçado cortar verbas federais dessas cidades, que incluem Hartford e New Haven, entretanto, até agora tais cortes não ocorreram.

O Governador Dannel P. Malloy lembrou às polícias estadual e municipal que elas não têm a obrigação de agir como agentes federais da imigração, pois se trata de um assunto federal. “As autoridades de segurança municipais e estaduais não são obrigadas a se envolverem no cumprimento das leis federais de imigração”, escreveu Malloy para os chefes de polícia no início de 2017. As autoridades locais de segurança devem decidir até que ponto colaborar com o ICE. Entretanto, nós encorajamos todos os órgãos de segurança de Connecticut a não participar” em operações com os agentes federais de imigração, escreveu ele.

Na ocasião, o secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, considerou o memorando de Malloy “preocupante”.