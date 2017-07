Sessions pune Nova York com lei contra cidades santuários

O Promotor Público Geral suspendeu a verba que o NYPD usa na luta contra a criminalidade

O Departamento de Justiça (DOJ) excluiu Nova York e outras “cidades santuários” de receberem verba através de um programa batizado em homenagem a um policial que foi morto quando protegia um imigrante. As exigências divulgadas pelo Promotor Público Geral Jeff Sessions, na terça-feira (25), determinam que os recipientes da verba Edward Byrne Memorial Justice Assistance devem cooperar integralmente com as autoridades federais que visam deportar os indocumentados.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) recebeu mais de US$ 4 milhões do programa Byrne em 2016, os quais as autoridades locais usaram para patrocinar uma variedade de custos na luta contra a criminalidade. As cidades santuários como Nova York acatam os pedidos de prisão relacionados a imigrantes envolvidos em crimes violentos e sérios, mas geralmente não informa às autoridades migratórias sobre aqueles acusados de delitos não graves.

Os representantes do Departamento de Justiça criticaram a Big Apple por ser “suave demais com a criminalidade” quando ameaçou com a suspensão da verba em abril, o que enfureceu o Comissário de Polícia James O’Neill.

“Quando eu lí aquele comunicado do DOJ esta manhã, o meu sangue começou a ferver”, disse James na ocasião.

Sessions, apoiador ferrenho do Presidente Donald Trump no que diz respeito à política migratória, disse através de um comunicado que políticas como as de Nova York protegem os criminosos e diz aos imigrantes indocumentados que “eles podem viver fora da lei”.

Entretanto, aqueles que apoiam a separação legal entre a polícia legal e as autoridades federais alegam que o risco de deportação afasta as comunidades imigrantes das autoridades de segurança e faz com que as pessoas temam denunciar crimes.

Uma ironia do incidente ocorrido em Nova York; o policial que deu nome ao programa federal estava ajudando a proteger um imigrante que colaborava com a polícia. Byrne, de 22 anos, foi morto a tiros do lado de fora da residência de um imigrante guianês que era testemunha num caso de tráfico de drogas. Os 4 condenados pela morte do policial, Scott Cobb, Philip (Marshall) Copeland, David McClary e Todd Scott, foram todos condenados a 25 anos de detenção à prisão perpétua.