Sete novas leis afetarão a vida dos moradores de NJ em 2018

O ano novo trará novas leis em New Jersey e cortes nos impostos, o aumento da hora mínima trabalhada estão entre elas. O Estado Jardim continua a efetuar mudanças fiscais que o Governador Chris Christie e a Legislatura concordaram em 2016 como parte das negociações sobre o aumento do imposto sobre a gasolina e a injeção de verba no fundo de transportes. Importante, New Jersey não é mais um dos 2 estados que coleta um tipo de imposto estadual e cobra impostos sobre heranças. Desde segunda-feira (1), Maryland é o único. Seguem abaixo 7 leis novas que afetarão os moradores em New Jersey a partir de 1 de janeiro: