Shaq morará em arranha-céu que construirá em Newark

A lenda do NBA nasceu e cresceu na maior cidade de New Jersey

O maior projeto residencial em Newark, com 33 andares e 370 apartamentos, brevemente fará parte da paisagem da maior cidade de New Jersey e, para igualar a magnitude do prédio, um dos ícones locais morará numa das unidades: A lenda do NBA Shaquille O’Neal. Na segunda-feira (6), o Comitê de Planejamento Central aprovou o projeto, abrindo caminho para que a construção possa começar em 2019, informou a construtora.

O’Neal, que é sócio no projeto, disse publicamente que planeja morar numa das coberturas do prédio, na 777 McCarter Highway, que ele batizou de “A casa que Shaq construiu”.

“Ele está entusiasmado para estar em Newark. Ele acredita nisso”, comentou o construtor Wasseem Boraie, da Boraie Development LLC. Ele acrescentou que O’Neal frequenta a área algumas vezes ao ano, embora possua propriedades em diversos lugares.

“A casa que Shaq construiu está a caminho dos residentes em Newark, breve!!” Disse O’Neal através de Boraie. O construtor detalhou que o projeto de US$ 150 milhões fica a 100 pés (31 metros) da Newark Penn Station e próximo ao Prudential Center.

“Ele será o produto do gênero mais moderno em Newark”, comentou Boraie. “Eu penso que a Prefeitura demonstra que está trabalhando arduamente; eles estão permitindo que o mercado faça aquilo que tem que ser feito”.

O projeto terá 20% das unidades destinadas às famílias de baixa renda, detalhou ele. Através do programa chamado “Project IMPACT”, os moradores na cidade serão treinados e sindicalizados para trabalharem na construção. Haverá 15 mil pés quadrados de espaço comercial e 10 mil pés quadrados de amenidades, incluindo uma praça na cobertura, uma lounge privada, piscina e 225 vagas na garagem.

Calcula-se que a construção demore entre 20 a 22 meses. Boraie disse que tentará conseguir descontos nos impostos junto à Prefeitura para ajudar no financiamento do projeto, que também conta com o investimento da Goldman Sachs.