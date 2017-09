Shaquille O’Neal anunciará apoio a Murphy

O antigo jogador apoiou o atual Governador Chris Christie em 2013

Natural de Newark, milionário e superestrela do basquetebol, Shaquille O’Neal apoiou Chris Christie em 2013, entretanto, está se afastando do governador republicano neste ano eleitoral. Ele está agendado para apoiar o candidato democrata Phil Murphy, na segunda-feira (25). O antigo jogador da liga NBA passou a envolver-se em assuntos sociais desde a aposentadoria no esporte e aparecerá ao lado de Murphy em 2 escolas públicas de Newark. Na parte da tarde, ele comparecerá a um comício.

Como todo filho pródigo, Shaquille possui vários investimentos em Newark, especialmente no centro comercial da maior cidade de New Jersey. Entre eles está a sociedade na construção de um edifício residencial de 169 apartamentos no local onde funcionou uma fábrica de malte há 120 anos e uma antiga escola e a construção do complexo de salas de cinemas Cityplex 12.

O’Neal juntou-se a Christie em março de 2013 para abordar o programa estadual de compra de armas de fogo. Na ocasião, o superestrela da NBA estava interessado em ajudar na divulgação. Na ocasião, Christie postou no Twitter uma foto dos dois com a legenda: “Você sabe que o dia é divertido em Trenton quando @shaq passa para fazer uma visita”.

Aproximadamente 7 meses depois, pouco antes das eleições, O’Neal anunciou que apoiava a campanha de Christie e apareceu em um anúncio de televisão de 30 segundos. Na época, o ex-jogador disse que havia feito uma exceção em apoiar o candidato a governador.

“Eu não apoio muitos políticos, mas Chris Christie é diferente”, disse Shaquille. “O Governador Christie tem provido mais verbas para as escolas, dado aos pais mais opções sobre que escolas os pais querem que os filhos estudem e pagar por mérito os professores bons”.

Em 2016, Shaquille O’Neal foi homenageado pelo Boys & Girls Club of Newark.