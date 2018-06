Shopping centers de NJ decidem banir adolescentes brigões

Estabelecimentos comerciais tentam impedir a aglomeração de jovens em suas instalações para evitar brigas

No último final de semana, centenas de adolescentes envolveram-se numa briga no interior do Hamilton Mall, no Condado de Atlantic. Socos foram distribuídos, cadeiras voaram e ocorreram prisões. Esse tipo de incidente já ocorreu antes, portanto, alguns clientes questionam: Nós deveríamos banir esses frequentadores dos centros comerciais?

Há décadas, os adolescentes têm escapado da supervisão dos pais visitando os shopping centers locais para se encontrar com amigos, assistir a filmes, comer algo e, para alguns, iniciar brigas. Até agora, mais de 100 centros comerciais por todos os EUA têm algum tipo de horário especial que visa combater o furto e grandes concentrações de adolescentes. Geralmente, esses horários vigoram nas noites de sextas-feiras e sábados para jovens menores de 17 anos desacompanhados de adultos.

Apesar de os centros comerciais vivenciarem problemas com os adolescentes desde que abriram as portas, as redes sociais criaram desafios recentes. Agora, os jovens podem combinar encontros com o objetivo de causar problemas. No domingo (3), vários clientes no Hamilton Mall postaram nas redes sociais vídeos com policiais e seguranças tentando restaurar a ordem. A polícia tomou conhecimento de adolescentes se aglomerando em algumas áreas do mall, incluindo um grupo grande na praça de alimentação. Enquanto os agentes acompanhavam os jovens até a saída do centro comercial, eles começaram a jogar cadeiras e outros objetos, enquanto vários focos de brigas foram iniciados. Um policial feriu-se sem gravidade na confusão, informou o Departamento de Polícia de Hamilton.

Os agentes prenderam dois jovens de 18 anos e 5 menores de idade em decorrência da briga ocorrida no sábado (2). Calcula-se que até 200 adolescentes estavam envolvidos no incidente. Isso que aconteceu no Hamilton Mall está longe de ser raro. Em dezembro de 2017, uma briga no Cherry Hill Mall resultou na prisão de 5 jovens e a polícia teve que dispersar uma multidão de 700 a 1 mil pessoas.

“Isso parece ser um problema enfrentado por qualquer centro comercial”, disse Crystal Rodriguez, gerente do Hamilton Mall. Apesar de o local já ter vivenciado esse tipo de problema no passado, a administração não havia visto nada como o incidente de sábado (2).