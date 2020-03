Show de Gustavo Mioto é cancelado em Newark

O espetáculo aconteceria no sábado (14), no Avenue A Club, no bairro do Ironbound

Na sexta-feira (13), a produção do show do cantor Gustavo Mioto, que aconteceria no sábado (14), em Newark (NJ), informou o cancelamento do espetáculo. O motivo foram as normas de segurança relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID-19), que já contaminou milhares e matou mais de 5 mil pessoas em todo o mundo.

Através de nota, a produção informou que: “em concordância com as normas de segurança das autoridades governamentais em razão do COVID-19 (Coronavírus), estamos cancelando o show do cantor Gustavo Mioto, que aconteceria no próximo sábado, dia 14 de março.

Todos aqueles que adquiriram os ingressos antecipadamente serão reembolsados. Lamentamos o ocorrido e, em breve, anunciaremos nova data do artista.

Ingressos adquiridos online serão reembolsados através do site: www.tiktx.com ou pelo telefone: (561) 562-0733 e ingressos físicos diretamente no Delícias de Minas. Em caso de dúvidas, nos contatar: (973) 589-1920”.

As autoridades governamentais dos Estados de Nova York, New Jersey e Pensilvânia recomendam que a população evite aglomerações públicas, para prevenir a propagação e a exposição ao novo coronavírus (COVID-19). Com vistas a garantir o bem-estar da comunidade brasileira, foram adiados todos os consulados itinerantes na jurisdição programados para o primeiro semestre de 2020.

Na segunda-feira (9), como parte da resposta coordenada do Estado para enfrentar o novo surto de coronavírus, o Governador Phil Murphy declarou estado de emergência e emergência na saúde pública. O aviso tem efeito imediato e visa acelerar os esforços de New Jersey para conter a propagação do vírus. A Ordem Executiva declara estado de emergência e emergência na saúde pública em todos os 21 condados de New Jersey, permitindo que agências e departamentos estaduais utilizem recursos estaduais para ajudar as comunidades afetadas a responder e se recuperar dos casos.