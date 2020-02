Show de Thiaguinho marca lançamento do Globoplay nos EUA

Carolina Dieckmann, Marina Ruy Barbosa, Mila Burns e Lázaro Ramos apresentaram o evento

Histórias que conectam. Histórias que ensinam, que tocam e emocionam. Tudo isso ao alcance de um play. O lançamento do Globoplay, que chegou aos Estados Unidos para enriquecer a experiência do público que acompanha a Globo no país, foi celebrado na noite desta quarta-feira, 5 de fevereiro, em evento que reuniu convidados, imprensa e influenciadores digitais, em Miami. Com direção de Raoni Carneiro e produção musical de Lucas Lima, o encontro aconteceu no icônico Temple House, espaço que mistura o moderno e o antigo, com detalhes da arquitetura art déco da década de 30.

Projeções mapeadas em 360 graus com imagens de grandes sucessos da Globo abriram o evento. Cenas de suspense e tensão das séries originais Globoplay, momentos marcantes de novelas e filmes que fizeram história. Humor, game shows e encontros especiais nos programas de auditório. A sequência imersiva de vídeos lembrou aos convidados a experiência de acompanhar os seus programas favoritos, agora disponíveis em múltiplos dispositivos.

Em seguida, a atriz Marina Ruy Barbosa abriu o encontro dando as boas-vindas aos presentes juntamente com Carolina Dieckmann, Lázaro Ramos e a jornalista Mila Burns, que apresenta o Globo Notícia Américas, programa exclusivo da Globo nas Américas. A apresentadora Fernanda Rodrigues também marcou presença.

“Já foi bem mais difícil se sentir pertinho de casa a muitos quilômetros de distância. Hoje a gente pode contar com uma grande aliada: a internet. Ela aproxima as pessoas e mudou o que pensávamos sobre a relação tempo e distância, e nos possibilita chegar até você independente de onde estiver. Nossas histórias estarão com você a qualquer momento. Em qualquer lugar, estaremos juntos! Viva essa experiência”, celebrou Marina. Carolina e Mila lembraram o percurso traçado por tantos brasileiros que migraram para o país em busca de novas oportunidades, enquanto Lázaro Ramos ressaltou que o Globoplay é mais do que um streaming, é uma plataforma de experiências.

Na sequência, Raphael Corrêa Netto, diretor de Negócios Internacionais da Globo, subiu ao palco e destacou esse momento importante de aproximação com o público da Globo no exterior. “O lançamento do Globoplay nos Estados Unidos – este primeiro passo da nossa expansão internacional – marca uma nova fase da relação entre a Globo e as pessoas: uma relação muito mais próxima, em que as nossas histórias se cruzam. Histórias contadas nas novelas, séries, minisséries, programas jornalísticos, infantis, variedades e, é claro, no canal internacional da Globo, há 20 anos nos Estados Unidos. Só ao longo de 2020, serão dez novas séries exclusivas no Globoplay”, celebrou.

A atração musical da noite ficou por conta de Thiaguinho, que apresentou grandes sucessos de sua trajetória musical, como “Sou o Cara Pra Você”, “Jogo de Sedução” e “Desencana”. Hits do DVD Vibe, o décimo álbum de sua carreira solo e disponível no Globoplay, fizeram parte do repertório. Também embalaram o show sucessos da turnê Tardezinha, que rodou o Brasil com apresentações acústicas, e que foram transformadas em uma série documental Original Globoplay. O evento terminou com a participação da DJ Miss Cady.

A Globoplay é a maior plataforma brasileira de streaming, com oferta de conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes. Com mais de 500 títulos disponíveis nos EUA, o serviço reúne conteúdos originais Globo, filmes e séries, dentre elas produções exclusivas, que só serão exibidas online. Tudo junto, na mais completa e variada oferta de conteúdo para que o público acesse a qualquer momento e de onde estiver o que está no ar, o que já foi ao ar e o que ainda será exibido.