Show do DJ Alok no Waterfront é cancelado por falta de licença

A festa de Halloween que teria como atração principal o DJ Alok, no Newark Waterfront Center, marcada para o sábado (28), foi cancelada porque as licenças necessárias para a realização do evento não foram obtidas, informou o Departamento de Polícia de Newark. O Alok Halloween estava agendado para começar às 5 horas da tarde e terminar na manhã de domingo (29). As informações são do NJ.com.

Até o fechamento dessa edição, os organizadores do evento tentavam transferi-lo para outro local.

O local no qual aconteceria o show do famoso DJ é o mesmo onde foi atropelado fatalmente um imigrante brasileiro que assistiu à apresentação do cantor Wesley Safadão, no início de outubro. Na madrugada de domingo (1), Woodvald Garcia de Souza, de 43 anos, natural de Jauru (MT), residente na Jabez St., no bairro do Ironbound, em Newark, foi fatalmente atropelado quando saía do show de Wesley Safadão, na mesma cidade. O incidente trágico ocorreu à 1:00 da madrugada quando o brasileiro atravessava ao nº 1098-1100 da McCarter Highway, também conhecida como Rota 21, quando uma SUV Blazer Chevrolet de cor bege avançou a mudança de cor do sinal de vermelho para verde e atingiu em cheio a vítima. Souza e um amigo retornavam para casa juntos e ele atravessa a rodovia em direção ao veículo estacionado do outro lado da autoestrada.

Na ocasião, a morte do brasileiro gerou polêmica na comunidade em Newark, pois a rota 21 é bastante movimentada 24 horas por dia, portanto, tornando perigosa a travessia de pedestres, especialmente durante eventos que reúnam um número grande de pessoas. Consternados, amigos de Woodvald iniciaram uma campanha online. O internauta Gustavo Tonioli iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/4in39c0, cujo objetivo é arrecadar US$ 20 mil. Até a tarde de sábado (28), haviam sido arrecadados US$ 5.635.